Высокие выплаты по вкладам и надбавки по кредитам: заявления Центробанка

Центральный банк России провел пресс-конференцию, приуроченную к выходу «Обзора финансовой стабильности» за второй-третий кварталы 2024 года. В рамках пресс-конференции зампредседателя ЦБ РФ Филипп Габуния заявил, что у банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам. Компании с большим долгом могут получить надбавки по кредитам, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ. Главные заявления Центробанка — в материале URA.RU.
В ЦБ заявили, что у банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам
На данный момент российские банки располагают активами, позволяющими им выплачивать высокие проценты по долгосрочным вкладам. Об этом заявил зампредседателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
«Наша оценка, что у банков сегодня точно абсолютно есть надежные источники процентного дохода, которые позволяют обеспечивать процент по депозитам», — сказал Габуния. Он подчеркнул, что иначе банки не привлекали бы такие депозиты, если бы у них не было подходящих ресурсов для инвестиции в экономику.
Компании с большим долгом могут получить надбавки по кредитам
Центральный банк России может ввести дополнительные макропруденциальные надбавки по кредитам для компаний с высокой долговой нагрузкой. Эта информация представлена в обзоре о финансовой стабильности, подготовленном Банком России. Уточняется, что подобные меры планировались к внедрению несколько лет назад, и текущая структура этих мер основана на анализе проведенной тогда работы.
Продлили льготный период без комиссии за операции с цифровыми рублями
ЦБ продлил льготный период для операций с цифровыми рублями до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщил регулятор.
Это решение поможет предпринимателям снизить расходы в процессе подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину следующего года, а также в начальные месяцы его активного использования. Отмечается, что для граждан все транзакции с национальной цифровой валютой останутся бесплатными независимо от указанного срока.
Как падение рубля повлияло на экономику России
Центральный банк провел анализ воздействия падения рубля и введенных ограничений на экономическую обстановку в стране. В докладе указывается, что санкции создали ряд инфраструктурных проблем, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе курс рубля будет определяться основными экономическими показателями. Также отмечается, что резкое падение рубля по сравнению с долларом и евро следует считать временным явлением, которое вызвано адаптацией бизнеса к новым экономическим реалиям.
О лимитах в ипотеке и автокредитовании и долговой нагрузке россиян
Центральный банк России впервые устанавливает ограничения в области ипотечного и автокредитования. Согласно информации, предоставленной Банком России, новые лимиты начнут действовать с 1 июля 2025 года.
Долг россиян в настоящее время составляет 11% от общих доходов населения, что, по мнению ЦБ РФ, является приемлемым уровнем. Об этом заявил заместителя председателя Банка России Филипп Габуния.
Стабилизации на валютном рынке
На протяжении последней недели произошло временное ослабление рубля, однако в данный момент центральный банк не видит угроз для финансовой стабильности. Об этом заявил Филипп Габуния.
«То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом. И действительно волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке», — сказал Габуния. Он подчеркнул, что если краткосрочная волатильность, возникающая из-за проблем с платежами, начнут угрожать финансовой стабильности, у регулятора имеется «достаточный арсенал мер», чтобы «сглаживать» эту ситуацию.
ЦБ видит рост интереса россиян к криптовалютам
Банк России замечает растущий интерес граждан к криптовалютам и прогнозирует возможное увеличение спроса после того, как Дональд Трамп был избран президентом США. С таким заявлением выступила Елизавета Данилова, которая возглавляет департамент финансовой стабильности данного регулятора. В то же время ЦБ продолжает считать криптовалюты опасным активом.
Каковы риски для России из-за падения цен на нефть
Падение цен на нефть ниже уровней, предусмотренных в бюджете, может вызвать трудности для экономики и финансового сектора. Об этом сообщили в Банке России.
«Если они [уровни нефтяных цен] опустятся ниже заложенной в бюджет цены в 60 долларов за баррель, это может создавать сложности для экономики и финансового рынка ввиду значительной доли нефтяных доходов в экспорте», — говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ. Его приводит ТАСС. Там отметили, что на данный момент уровни нефтяных цен не создают рисков для финансовой стабильности России.
Риски замедления мировой экономики сохраняются
Риски замедления экономического роста на глобальном уровне остаются актуальными, однако их воздействие на Россию, если они произойдут, будет незначительным. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.
«Значимым глобальным фактором этого года становится замедление экономического роста в Китае, где принимаются масштабные меры для стимулирования внутреннего спроса, в частности — решения проблем на рынке недвижимости», — отметил регулятор. При этом непосредственное влияние международных финансовых потоков на Россию существенно ограничено, хотя в ситуациях экономической нестабильности в странах, которые являются основными торговыми партнерами, косвенное влияние на российскую экономику возможно.
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