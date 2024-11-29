ЦБ впервые введет лимиты в ипотеке и автокредитовании

Лимиты в ипотеке и автокредитовании вступят в силу с 1 июля 2025 года
Центральный банк России (ЦБ) впервые устанавливает ограничения в области ипотечного и автокредитования. Согласно информации, предоставленной Банком России, новые лимиты начнут действовать с 1 июля 2025 года.
«ЦБ планирует впервые установить макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании», — передает сообщение ЦБ ТАСС. Там добавили, что лимиты вступят в силу с 1 июля 2025 года.
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