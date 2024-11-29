В ЦБ оценили риски для России из-за падения цен на нефть

Если уровни нефтяных цен опустятся ниже заложенной в бюджет цены, это может создать проблемы для экономики и финансового рынка. Об этом сообщили в Банке России.
«Если они [уровни нефтяных цен] опустятся ниже заложенной в бюджет цены в 60 долларов за баррель, это может создавать сложности для экономики и финансового рынка ввиду значительной доли нефтяных доходов в экспорте», — говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ. Его приводит ТАСС. Там отметили, что на данный момент уровни нефтяных цен не создают рисков для финансовой стабильности России.
Цены на другие товары российского экспорта (природный газ, уголь, металлы, удобрения) снизились относительно среднего значения прошлых лет, но по-прежнему находятся на комфортных уровнях. Однако снижение этих цен может отрицательно сказаться на доходах компаний-экспортеров при более серьезных рисках для глобальной экономики.
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