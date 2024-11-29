Погибшие в ходе конфликта с Россией украинцы уже являются победителями. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о своих чувствах по поводу страданий, которые пережила его страна.
«Погибшие украинцы уже победили... Мы многое потеряли, но мы обрели еще больше, мы обрели себя», — передает слова Зеленского Sky News.
Ранее стало известно, что с начала боевых действий на Украине ВСУ потеряли до 100 тысяч своих солдат, еще 400 тысяч потеряли возможность сражаться из-за ранений. Такие цифры привел The Economist. Киев не эвакуирует и не хоронит бойцов, погибших в Курской области, рассказывал ранее пленный боевик украинской армии. В феврале 2024 года украинские военные жаловались на «мясные штурмы» и «равнодушное руководство» страны. Группа военнослужащих 119-й бригады теробороны ВСУ записала обращение к гражданам Украины и другим бригадам и заявила о желании сложить оружие.
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