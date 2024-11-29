29 ноября 2024

Зеленский назвал мертвых украинцев победителями

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Зеленского, Украина приобрела больше, чем потеряла
По словам Зеленского, Украина приобрела больше, чем потеряла Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Погибшие в ходе конфликта с Россией украинцы уже являются победителями. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о своих чувствах по поводу страданий, которые пережила его страна.

«Погибшие украинцы уже победили... Мы многое потеряли, но мы обрели еще больше, мы обрели себя», — передает слова Зеленского Sky News.

Ранее стало известно, что с начала боевых действий на Украине ВСУ потеряли до 100 тысяч своих солдат, еще 400 тысяч потеряли возможность сражаться из-за ранений. Такие цифры привел The Economist. Киев не эвакуирует и не хоронит бойцов, погибших в Курской области, рассказывал ранее пленный боевик украинской армии. В феврале 2024 года украинские военные жаловались на «мясные штурмы» и «равнодушное руководство» страны. Группа военнослужащих 119-й бригады теробороны ВСУ записала обращение к гражданам Украины и другим бригадам и заявила о желании сложить оружие.

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Погибшие в ходе конфликта с Россией украинцы уже являются победителями. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о своих чувствах по поводу страданий, которые пережила его страна. «Погибшие украинцы уже победили... Мы многое потеряли, но мы обрели еще больше, мы обрели себя», — передает слова Зеленского Sky News. Ранее стало известно, что с начала боевых действий на Украине ВСУ потеряли до 100 тысяч своих солдат, еще 400 тысяч потеряли возможность сражаться из-за ранений. Такие цифры привел The Economist. Киев не эвакуирует и не хоронит бойцов, погибших в Курской области, рассказывал ранее пленный боевик украинской армии. В феврале 2024 года украинские военные жаловались на «мясные штурмы» и «равнодушное руководство» страны. Группа военнослужащих 119-й бригады теробороны ВСУ записала обращение к гражданам Украины и другим бригадам и заявила о желании сложить оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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