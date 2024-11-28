Киев не эвакуирует и не хоронит бойцов ВСУ

Украинское армейское командование не занимается эвакуацией тел погибших солдат на территории Курской области. Об этом заявил пленный заместитель командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Машико. По его словам, командование не предпринимает меры для возвращения тел украинских военнослужащих.
«Наших (погибших в Курской области) даже не забирали. Ну запах уже такой шел, что или закопать, или забрать, потому что все. Я не могу это понять. Я бы забирал. Я б командир был, я бы забирал всех», — рассказал пленный в разговоре с РИА Новости. По его словам, командование не предпринимает меры для возвращения тел украинских военнослужащих.
Василий Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года. Утром 6 августа началось вторжение войск Украины в Курскую область с целью оккупации части российской территории. В ходе ожесточенных боев, российские военные силы уничтожили большое количество военной техники противника. Сражения продолжаются до настоящего времени.
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