Солдаты ВСУ обратились к украинцам и заявили о желании сложить оружие

Украинские военные пожаловались на «мясные штурмы» и «равнодушное руководство» страны. Такое обращение записала группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая заявила о желании сложить оружие.
«Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел», — заявили военные. Они обратились не только к гражданам Украины, но и к другим бригадам. Дальнейшая их судьба неизвестна.
Один из военных высказался, что руководство страны предало их. По заявлению группы, половина бригады уже уничтожена. Ролик сейчас активно распространяется в украинском сегменте соцсети TikTok. Его несколько раз удаляли, а затем перезаливали на других аккаунтах.
Военные, помимо президента Украины Владимира Зеленского, обращаются и к бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Это может говорить, что видео было записано до отставки Залужного.
119-я бригада территориальной обороны ВСУ участвовала в боях на артемовском направлении. Однако весной 2023 года она была выведена в приграничные районы. Спустя время стали появляться сообщения, что бригада была отправлена в район Белогоровки. Населенный пункт был освобожден ВС РФ в феврале 2023 года.
Ранее бригада ВСУ, которая была срочно отправлена в Авдеевку, заявила о критической ситуации. Военные рассказали, что они окружены. ВСУ близки к тому, чтобы сдать город, что вызывает опасения в Белом доме в США. Руководство Украины пытается удержать Авдеевку, несмотря на большие потери.
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