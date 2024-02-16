Солдаты ВСУ обратились к украинцам и заявили о желании сложить оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, всу,  stock
Украинские военные заявили о желании сложить оружие из-за Владимира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные пожаловались на «мясные штурмы» и «равнодушное руководство» страны. Такое обращение записала группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая заявила о желании сложить оружие.

«Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел», — заявили военные. Они обратились не только к гражданам Украины, но и к другим бригадам. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Один из военных высказался, что руководство страны предало их. По заявлению группы, половина бригады уже уничтожена. Ролик сейчас активно распространяется в украинском сегменте соцсети TikTok. Его несколько раз удаляли, а затем перезаливали на других аккаунтах.

Военные, помимо президента Украины Владимира Зеленского, обращаются и к бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Это может говорить, что видео было записано до отставки Залужного.

119-я бригада территориальной обороны ВСУ участвовала в боях на артемовском направлении. Однако весной 2023 года она была выведена в приграничные районы. Спустя время стали появляться сообщения, что бригада была отправлена в район Белогоровки. Населенный пункт был освобожден ВС РФ в феврале 2023 года.

Ранее бригада ВСУ, которая была срочно отправлена в Авдеевку, заявила о критической ситуации. Военные рассказали, что они окружены. ВСУ близки к тому, чтобы сдать город, что вызывает опасения в Белом доме в США. Руководство Украины пытается удержать Авдеевку, несмотря на большие потери.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные пожаловались на «мясные штурмы» и «равнодушное руководство» страны. Такое обращение записала группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая заявила о желании сложить оружие. «Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел», — заявили военные. Они обратились не только к гражданам Украины, но и к другим бригадам. Дальнейшая их судьба неизвестна. Один из военных высказался, что руководство страны предало их. По заявлению группы, половина бригады уже уничтожена. Ролик сейчас активно распространяется в украинском сегменте соцсети TikTok. Его несколько раз удаляли, а затем перезаливали на других аккаунтах. Военные, помимо президента Украины Владимира Зеленского, обращаются и к бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Это может говорить, что видео было записано до отставки Залужного. 119-я бригада территориальной обороны ВСУ участвовала в боях на артемовском направлении. Однако весной 2023 года она была выведена в приграничные районы. Спустя время стали появляться сообщения, что бригада была отправлена в район Белогоровки. Населенный пункт был освобожден ВС РФ в феврале 2023 года. Ранее бригада ВСУ, которая была срочно отправлена в Авдеевку, заявила о критической ситуации. Военные рассказали, что они окружены. ВСУ близки к тому, чтобы сдать город, что вызывает опасения в Белом доме в США. Руководство Украины пытается удержать Авдеевку, несмотря на большие потери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...