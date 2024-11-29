Курганские власти рассказали об опасности из-за тонкого льда

30 ноября 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Стоит держаться подальше от белого, матового или желтоватого льда Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Кургана предупредили, что не стоит выходить на лед, если нет уверенности в его прочности. С собой необходимо брать средства спасения, сообщили в пресс-службе мэрии. «С приходом зимы многие ждут возможности покататься на коньках или порыбачить. Важно помнить, что лед может быть очень опасен, особенно когда он тонкий. Не выходите на лед и не проверяйте его прочность ударом ноги. Лед должен быть прозрачным, иметь зеленоватый или синеватый оттенок, но если же он белый, матовый или желтоватый, то лучше держаться от него подальше», — сообщили в telegram-канале администрации. В мэрии также напомнили о правилах безопасности. Во-первых, не стоит выходить на водоем в одиночку и следует взять с собой средства спасения. Нужно быть осторожными у берега, где лед может быть тонким. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Кургана предупредили, что не стоит выходить на лед, если нет уверенности в его прочности. С собой необходимо брать средства спасения, сообщили в пресс-службе мэрии. «С приходом зимы многие ждут возможности покататься на коньках или порыбачить. Важно помнить, что лед может быть очень опасен, особенно когда он тонкий. Не выходите на лед и не проверяйте его прочность ударом ноги. Лед должен быть прозрачным, иметь зеленоватый или синеватый оттенок, но если же он белый, матовый или желтоватый, то лучше держаться от него подальше», — сообщили в telegram-канале администрации. В мэрии также напомнили о правилах безопасности. Во-первых, не стоит выходить на водоем в одиночку и следует взять с собой средства спасения. Нужно быть осторожными у берега, где лед может быть тонким.