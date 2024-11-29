29 ноября 2024

Курганские власти рассказали об опасности из-за тонкого льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Академическом районе. Екатеринбург, снег, полынья, тонкий лед, птицы, утки
Стоит держаться подальше от белого, матового или желтоватого льда Фото:

Власти Кургана предупредили, что не стоит выходить на лед, если нет уверенности в его прочности. С собой необходимо брать средства спасения, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С приходом зимы многие ждут возможности покататься на коньках или порыбачить. Важно помнить, что лед может быть очень опасен, особенно когда он тонкий. Не выходите на лед и не проверяйте его прочность ударом ноги. Лед должен быть прозрачным, иметь зеленоватый или синеватый оттенок, но если же он белый, матовый или желтоватый, то лучше держаться от него подальше», — сообщили в telegram-канале администрации.

В мэрии также напомнили о правилах безопасности. Во-первых, не стоит выходить на водоем в одиночку и следует взять с собой средства спасения. Нужно быть осторожными у берега, где лед может быть тонким.

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Власти Кургана предупредили, что не стоит выходить на лед, если нет уверенности в его прочности. С собой необходимо брать средства спасения, сообщили в пресс-службе мэрии. «С приходом зимы многие ждут возможности покататься на коньках или порыбачить. Важно помнить, что лед может быть очень опасен, особенно когда он тонкий. Не выходите на лед и не проверяйте его прочность ударом ноги. Лед должен быть прозрачным, иметь зеленоватый или синеватый оттенок, но если же он белый, матовый или желтоватый, то лучше держаться от него подальше», — сообщили в telegram-канале администрации. В мэрии также напомнили о правилах безопасности. Во-первых, не стоит выходить на водоем в одиночку и следует взять с собой средства спасения. Нужно быть осторожными у берега, где лед может быть тонким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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