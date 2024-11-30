В Лазаревском прогремели взрывы: что происходит в Краснодарском крае, хронология атак ВСУ

Сегодня, 30 ноября, в Лазаревском районе Сочи прогремело несколько взрывов, передает SHOT со ссылкой на местных жителей. Громкие звуки слышали возле микрорайона Лоо и Догомыса. Официальных комментариев об инциденте не поступало. Что известно о происходящем в Краснодарском крае и хронология атак ВСУ— в материале URA.RU.
ПВО сбили два БПЛА в Краснодарском крае
Утром 14 октября 2023 года российские системы ПВО успешно ликвидировали два БПЛА ВСУ в районе побережья Краснодарского края, сообщили в Минобороны РФ. В связи с этим в аэропорту временно были ограничены полёты, а пять рейсов перенаправлены на запасные аэродромы. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме, сообщили РИА Новостям в пресс-службе сочинского аэропорта.
В результате падения украинских беспилотников в Сочи не было зафиксировано пострадавших или разрушений. Все системы города и объекты инфраструктуры работают в обычном режиме, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.
Атака дронов ВСУ на Славянск-на-Кубани
Ночью 28 ноября текущего года украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани. В результате происшествия пострадала местная жительница Марина Волкова, передает «Кубань 24». От ударной волны вылетели практически все окна этого дома, частично разрушилась крыша. Позже раненной осколками женщине оказали необходимую медицинскую помощь.
В хуторе Чигрина Красноармейского района в результате атаки беспилотником был поврежден газопровод. Позже его восстановили. Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что местным жителям была выплачена финансовая помощь.
ВСУ атаковали Синяговский район
Также 28 ноября из-за атаки ВСУ сложная ситуация была в Синяговском районе Краснодарского края. Глава региона заявил, что значительных разрушений не было зафиксировано. По словам Синяговского, мост через реку Протока также не поврежден.
Он также предупредил местных жителей об опасности обломков, которые могут содержать отравляющие или взрывчатые вещества. Всего Минобороны сообщило о 14 сбитых дронов над регионом.
Атака БПЛА Туапсинского района
Ночью 29 ноября ВСУ атаковали Туапсинский район. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет, передает 93.ru. Местные жители слышали громкие звуки, которые за ночь повторились около 20 раз. Всего ПВО сбили восемь дронов над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны.
В Лазаревском прогремели взрывы
Сегодня, 30 ноября, в Лазаревском районе произошло нескольких взрывов, передает SHOT в своем telegram-канале. Местные жители Сообщают, что слышали несколько громких звуков в микрорайоне Лоо, а также в находящемся рядом Дагомысе. Официальных комментариев об инциденте не поступало.
Три БПЛА сбиты над Черным морем
Всего ночью 30 ноября над Черным морем ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны. Всего было перехвачено 11 украинских дронов над территорией РФ.
Почему ВСУ атакуют Краснодарский край
ВСУ атакуют объекты инфраструктуры на территории Краснодарского края, чтобы осложнить жизнь местным жителям и военным. Об этом рассказал военный эксперт, председатель Совета межрегиональной общественной организации «Вече» Владимир Орлов.
По его словам, атаки могут совершаться с целью психологического давления на население. Орлов отметил, что создаются риски и для туристов, потому что сбитый беспилотник может упасть на обьекты инфраструктуры края.
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