В Тбилиси задержали восемь россиян во время протестов

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В Тбилиси на митинге задержали восемь россиян
В Тбилиси на митинге задержали восемь россиян Фото:

Во время антиправительственной акции протеста у здания парламента в Тбилиси были задержаны не менее восьми граждан России. Об этом сообщает телеканал «Имеди»

«По меньшей мере восемь россиян задержаны за участие в беспорядках на антиправительственном митинге в Тбилиси у здания парламента», — заявили в эфире. Задержанных обвиняют в совершении ряда административных нарушений, включая мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полицейских.

28 ноября в Грузии начались массовые протесты в ответ на заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о прекращении переговоров по вступлению старны в Евросоюз. В ночь на 30 ноября ситуация обострилась, и демонстрации превратились в столкновения между участниками акций и правоохранительными органами. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.

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Во время антиправительственной акции протеста у здания парламента в Тбилиси были задержаны не менее восьми граждан России. Об этом сообщает телеканал «Имеди» «По меньшей мере восемь россиян задержаны за участие в беспорядках на антиправительственном митинге в Тбилиси у здания парламента», — заявили в эфире. Задержанных обвиняют в совершении ряда административных нарушений, включая мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полицейских. 28 ноября в Грузии начались массовые протесты в ответ на заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о прекращении переговоров по вступлению старны в Евросоюз. В ночь на 30 ноября ситуация обострилась, и демонстрации превратились в столкновения между участниками акций и правоохранительными органами. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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