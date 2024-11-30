В Тбилиси задержали восемь россиян во время протестов

Во время антиправительственной акции протеста у здания парламента в Тбилиси были задержаны не менее восьми граждан России. Об этом сообщает телеканал «Имеди»
«По меньшей мере восемь россиян задержаны за участие в беспорядках на антиправительственном митинге в Тбилиси у здания парламента», — заявили в эфире. Задержанных обвиняют в совершении ряда административных нарушений, включая мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полицейских.
28 ноября в Грузии начались массовые протесты в ответ на заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о прекращении переговоров по вступлению старны в Евросоюз. В ночь на 30 ноября ситуация обострилась, и демонстрации превратились в столкновения между участниками акций и правоохранительными органами. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.
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