В Госдуме заявили, что в падении рубля виноваты мигранты

Мигранты в России выводят заработанные средства из экономики страны, пересылая их к себе на родину, чем искусственно стимулируют спрос на валюту. Об этом заявил депутат от КПРФ Михаил Матвеев.
«Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину», — написал Матвеев в своем telegram-канале. Он добавил, что мигранты и их диаспоры скупают в российских банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что падение рубля обусловлено повышением уровня инфляции. По его словам, понижение стоимости валюты также связано с колебаниями цен на нефть. В то же время, Наталья Ващелюк, старший аналитик управляющей компании «Первая», считает, что основной причиной недавнего значительного ослабления рубля стали санкции, наложенные на российские банки.
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