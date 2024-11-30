Забудьте про калории: 10 легких салатов без майонеза на Новый год

Новогодний стол всегда ассоциируется с изобилием и разнообразием блюд. Но часто случается так, что после праздников мы чувствуем тяжесть и дискомфорт из-за обилия жирной и калорийной пищи. В данном материале URA.RU расскажет о 10 легких и вкусных салатов без майонеза, которые станут отличным дополнением к вашему праздничному меню.
Салат с курицей, виноградом и йогуртовой заправкой
Ингредиенты:
- 300 грамм отварной куриной грудки
- 200 грамм винограда без косточек
- 1 стебель сельдерея
- 100 грамм натурального йогурта
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. горчицы Соль, перец по вкусу
Приготовление:
Нарезать курицу и сельдерей кубиками, виноград разрезать пополам. Смешать йогурт, оливковое масло, горчицу, соль и перец для заправки. Соединить курицу, виноград и сельдерей, заправить салат и перемешать.
Салат из печеных овощей с творожным сыром
Ингредиенты:
- 2 красных болгарских перца
- 1 баклажан
- 1 кабачок
- 1 красный лук
- 250 г мягкого творожного сыра
- Оливковое масло, бальзамический уксус, соль, перец, итальянские травы
Пошаговый рецепт:
Нарезать овощи крупными кусками, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Запекать овощи в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут. Остудить овощи и нарезать их крупными кусками. Смешать творожный сыр с оливковым маслом, бальзамическим уксусом и итальянскими травами. Выложить овощи на тарелку, полить заправкой из сыра. Подавать салат теплым или комнатной температуры.
Салат с хурмой, гранатом и сыром фета
Ингредиенты:
- 2 спелые хурмы
- 1 гранат
- 150 грамм сыра фета
- Листья салата Оливковое масло, бальзамический уксус, мед, соль
Пошаговый рецепт:
Очистить хурму от кожуры и нарезать крупными кубиками. Разрезать гранат пополам и извлечь зерна. Нарезать сыр фета кубиками. Смешать оливковое масло, бальзамический уксус, мед и соль для заправки. На тарелку выложить листья салата, хурму, гранат и сыр. Полить заправкой.
Салат с киноа, овощами и нутом
Ингредиенты:
- 100 грамм киноа
- 1 банка нута
- 1 огурец
- 1 красный болгарский перец
- 1 пучок петрушки
- Оливковое масло, лимонный сок, соль, перец
Приготовление:
Отварить киноа по инструкции на упаковке, остудить. Слить жидкость из нута. Нарезать огурец и перец мелкими кубиками, измельчить петрушку. Смешать киноа, нут, овощи, петрушку. Заправить оливковым маслом, лимонным соком, посолить, поперчить.
Салат с пармезаном, грушей и грецкими орехами
Ингредиенты:
- 100 грамм пармезана
- 1 груша
- 50 грамм грецких орехов
- Оливковое масло, бальзамический уксус, мед, горчица, соль, перец
Пошаговый рецепт:
Нарезать грушу тонкими ломтиками. С помощью овощечистки нарезать пармезан тонкими слайсами. Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить грушу и пармезан. Приготовить заправку из масла, уксуса, меда, горчицы, соли и перца. Полить салат заправкой, посыпать измельченными орехами.
Салат с рукколой, козьим сыром и клубникой
Ингредиенты:
- 100 грамм рукколы
- 100 грамм клубники
- 100 грамм мягкого козьего сыра
- Кедровые орешки
- Оливковое масло, бальзамический крем, соль, перец
Пошаговый рецепт:
Нарезать клубнику тонкими ломтиками. Выложить на тарелку рукколу, сверху разложить клубнику и кусочки козьего сыра. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим кремом. Посыпать кедровыми орешками.
Салат с нутом, овощами и тахини
Ингредиенты:
- 1 банка нута
- 1 огурец 1 красный болгарский перец
- 1 пучок петрушки
- 2 ст.л. тахини
- Оливковое масло, лимонный сок, соль, перец
Пошаговый рецепт:
Слить жидкость из нута. Нарезать огурец и перец мелкими кубиками, измельчить петрушку. Смешать нут, овощи, петрушку. Смешать тахини с оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем до получения однородной консистенции. Заправить салат соусом тахини.
Салат с жареным адыгейским сыром и клюквой
Ингредиенты:
- 200 г адыгейского сыра
- 50 г клюквы
- Кедровые орешки
- Оливковое масло, бальзамический крем, мед, соль, перец
Пошаговый рецепт:
Нарезать адыгейский сыр ломтиками и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки. Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить сыр и клюкву. Приготовить заправку из меда, оливкового масла, бальзамического крема, соли и перца. Полить салат заправкой, посыпать кедровыми орешками.
Салат из битых огурцов с кунжутом
Ингредиенты:
- 2-3 свежих огурца
- 2 ст.л. кунжутных семечек
- 2 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. рисового уксуса
- 1 ч.л. меда
- 1 зубчик чеснока
- Кунжутное масло
Пошаговый рецепт:
Слегка помять огурцы, чтобы они дали сок и стали мягче. Смешать соевый соус, уксус, мед и измельченный чеснок для заправки. Нарезать огурцы кружочками или полукольцами, добавить заправку и перемешать. Поджарить кунжутные семечки на сухой сковороде до золотистого цвета. Посыпать салат кунжутом и полить кунжутным маслом.
Салат из печеных овощей с творожным сыром
Ингредиенты:
- 2 красных болгарских перца
- 1 баклажан
- 1 кабачок
- 1 красный лук
- 250 г мягкого творожного сыра
- Оливковое масло, бальзамический уксус, соль, перец, итальянские травы
Пошаговый рецепт:
Нарезать овощи крупными кусками, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Запекать овощи в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут. Остудить овощи и нарезать их крупными кусками. Смешать творожный сыр с оливковым маслом, бальзамическим уксусом и итальянскими травами. Выложить овощи на тарелку, полить заправкой из сыра. Подавать салат теплым или комнатной температуры.
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