Забудьте про калории: 10 легких салатов без майонеза на Новый год

Топ-10 вкусных салатов без майонеза на Новый год
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Лучшие салаты на Новый год без майонеза
Лучшие салаты на Новый год без майонеза Фото:

Новогодний стол всегда ассоциируется с изобилием и разнообразием блюд. Но часто случается так, что после праздников мы чувствуем тяжесть и дискомфорт из-за обилия жирной и калорийной пищи. В данном материале URA.RU расскажет о 10 легких и вкусных салатов без майонеза, которые станут отличным дополнением к вашему праздничному меню.

Салат с курицей, виноградом и йогуртовой заправкой

Ингредиенты:

  • 300 грамм отварной куриной грудки
  • 200 грамм винограда без косточек
  • 1 стебель сельдерея
  • 100 грамм натурального йогурта
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. горчицы Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Нарезать курицу и сельдерей кубиками, виноград разрезать пополам. Смешать йогурт, оливковое масло, горчицу, соль и перец для заправки. Соединить курицу, виноград и сельдерей, заправить салат и перемешать.

Салат из печеных овощей с творожным сыром

Ингредиенты:

  • 2 красных болгарских перца
  • 1 баклажан
  • 1 кабачок
  • 1 красный лук
  • 250 г мягкого творожного сыра
  • Оливковое масло, бальзамический уксус, соль, перец, итальянские травы

Пошаговый рецепт:

Нарезать овощи крупными кусками, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Запекать овощи в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут. Остудить овощи и нарезать их крупными кусками. Смешать творожный сыр с оливковым маслом, бальзамическим уксусом и итальянскими травами. Выложить овощи на тарелку, полить заправкой из сыра. Подавать салат теплым или комнатной температуры.

Салат с хурмой, гранатом и сыром фета

Ингредиенты:

  • 2 спелые хурмы
  • 1 гранат
  • 150 грамм сыра фета
  • Листья салата Оливковое масло, бальзамический уксус, мед, соль

Пошаговый рецепт:

Очистить хурму от кожуры и нарезать крупными кубиками. Разрезать гранат пополам и извлечь зерна. Нарезать сыр фета кубиками. Смешать оливковое масло, бальзамический уксус, мед и соль для заправки. На тарелку выложить листья салата, хурму, гранат и сыр. Полить заправкой.

Салат с киноа, овощами и нутом

Ингредиенты:

  • 100 грамм киноа
  • 1 банка нута
  • 1 огурец
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 пучок петрушки
  • Оливковое масло, лимонный сок, соль, перец

Приготовление:

Отварить киноа по инструкции на упаковке, остудить. Слить жидкость из нута. Нарезать огурец и перец мелкими кубиками, измельчить петрушку. Смешать киноа, нут, овощи, петрушку. Заправить оливковым маслом, лимонным соком, посолить, поперчить.

Салат с пармезаном, грушей и грецкими орехами

Ингредиенты:

  • 100 грамм пармезана
  • 1 груша
  • 50 грамм грецких орехов
  • Оливковое масло, бальзамический уксус, мед, горчица, соль, перец

Пошаговый рецепт:

Нарезать грушу тонкими ломтиками. С помощью овощечистки нарезать пармезан тонкими слайсами. Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить грушу и пармезан. Приготовить заправку из масла, уксуса, меда, горчицы, соли и перца. Полить салат заправкой, посыпать измельченными орехами.

Салат с рукколой, козьим сыром и клубникой

Ингредиенты:

  • 100 грамм рукколы
  • 100 грамм клубники
  • 100 грамм мягкого козьего сыра
  • Кедровые орешки
  • Оливковое масло, бальзамический крем, соль, перец

Пошаговый рецепт:

Нарезать клубнику тонкими ломтиками. Выложить на тарелку рукколу, сверху разложить клубнику и кусочки козьего сыра. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим кремом. Посыпать кедровыми орешками.

Салат с нутом, овощами и тахини

Ингредиенты:

  • 1 банка нута
  • 1 огурец 1 красный болгарский перец
  • 1 пучок петрушки
  • 2 ст.л. тахини
  • Оливковое масло, лимонный сок, соль, перец

Пошаговый рецепт:

Слить жидкость из нута. Нарезать огурец и перец мелкими кубиками, измельчить петрушку. Смешать нут, овощи, петрушку. Смешать тахини с оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем до получения однородной консистенции. Заправить салат соусом тахини.

Салат с жареным адыгейским сыром и клюквой

Ингредиенты:

  • 200 г адыгейского сыра
  • 50 г клюквы
  • Кедровые орешки
  • Оливковое масло, бальзамический крем, мед, соль, перец

Пошаговый рецепт:

Нарезать адыгейский сыр ломтиками и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки. Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить сыр и клюкву. Приготовить заправку из меда, оливкового масла, бальзамического крема, соли и перца. Полить салат заправкой, посыпать кедровыми орешками.

Салат из битых огурцов с кунжутом

Ингредиенты:

  • 2-3 свежих огурца
  • 2 ст.л. кунжутных семечек
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. рисового уксуса
  • 1 ч.л. меда
  • 1 зубчик чеснока
  • Кунжутное масло

Пошаговый рецепт:

Слегка помять огурцы, чтобы они дали сок и стали мягче. Смешать соевый соус, уксус, мед и измельченный чеснок для заправки. Нарезать огурцы кружочками или полукольцами, добавить заправку и перемешать. Поджарить кунжутные семечки на сухой сковороде до золотистого цвета. Посыпать салат кунжутом и полить кунжутным маслом.

Салат из печеных овощей с творожным сыром

Ингредиенты:

  • 2 красных болгарских перца
  • 1 баклажан
  • 1 кабачок
  • 1 красный лук
  • 250 г мягкого творожного сыра
  • Оливковое масло, бальзамический уксус, соль, перец, итальянские травы

Пошаговый рецепт:

Нарезать овощи крупными кусками, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Запекать овощи в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут. Остудить овощи и нарезать их крупными кусками. Смешать творожный сыр с оливковым маслом, бальзамическим уксусом и итальянскими травами. Выложить овощи на тарелку, полить заправкой из сыра. Подавать салат теплым или комнатной температуры.

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Новогодний стол всегда ассоциируется с изобилием и разнообразием блюд. Но часто случается так, что после праздников мы чувствуем тяжесть и дискомфорт из-за обилия жирной и калорийной пищи. В данном материале URA.RU расскажет о 10 легких и вкусных салатов без майонеза, которые станут отличным дополнением к вашему праздничному меню. Салат с курицей, виноградом и йогуртовой заправкой Ингредиенты: Приготовление: Нарезать курицу и сельдерей кубиками, виноград разрезать пополам. Смешать йогурт, оливковое масло, горчицу, соль и перец для заправки. Соединить курицу, виноград и сельдерей, заправить салат и перемешать. Салат из печеных овощей с творожным сыром Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Нарезать овощи крупными кусками, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Запекать овощи в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут. Остудить овощи и нарезать их крупными кусками. Смешать творожный сыр с оливковым маслом, бальзамическим уксусом и итальянскими травами. Выложить овощи на тарелку, полить заправкой из сыра. Подавать салат теплым или комнатной температуры. Салат с хурмой, гранатом и сыром фета Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Очистить хурму от кожуры и нарезать крупными кубиками. Разрезать гранат пополам и извлечь зерна. Нарезать сыр фета кубиками. Смешать оливковое масло, бальзамический уксус, мед и соль для заправки. На тарелку выложить листья салата, хурму, гранат и сыр. Полить заправкой. Салат с киноа, овощами и нутом Ингредиенты: Приготовление: Отварить киноа по инструкции на упаковке, остудить. Слить жидкость из нута. Нарезать огурец и перец мелкими кубиками, измельчить петрушку. Смешать киноа, нут, овощи, петрушку. Заправить оливковым маслом, лимонным соком, посолить, поперчить. Салат с пармезаном, грушей и грецкими орехами Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Нарезать грушу тонкими ломтиками. С помощью овощечистки нарезать пармезан тонкими слайсами. Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить грушу и пармезан. Приготовить заправку из масла, уксуса, меда, горчицы, соли и перца. Полить салат заправкой, посыпать измельченными орехами. Салат с рукколой, козьим сыром и клубникой Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Нарезать клубнику тонкими ломтиками. Выложить на тарелку рукколу, сверху разложить клубнику и кусочки козьего сыра. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим кремом. Посыпать кедровыми орешками. Салат с нутом, овощами и тахини Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Слить жидкость из нута. Нарезать огурец и перец мелкими кубиками, измельчить петрушку. Смешать нут, овощи, петрушку. Смешать тахини с оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем до получения однородной консистенции. Заправить салат соусом тахини. Салат с жареным адыгейским сыром и клюквой Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Нарезать адыгейский сыр ломтиками и обжарить на оливковом масле до золотистой корочки. Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить сыр и клюкву. Приготовить заправку из меда, оливкового масла, бальзамического крема, соли и перца. Полить салат заправкой, посыпать кедровыми орешками. Салат из битых огурцов с кунжутом Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Слегка помять огурцы, чтобы они дали сок и стали мягче. Смешать соевый соус, уксус, мед и измельченный чеснок для заправки. Нарезать огурцы кружочками или полукольцами, добавить заправку и перемешать. Поджарить кунжутные семечки на сухой сковороде до золотистого цвета. Посыпать салат кунжутом и полить кунжутным маслом. Салат из печеных овощей с творожным сыром Ингредиенты: Пошаговый рецепт: Нарезать овощи крупными кусками, сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить. Запекать овощи в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут. Остудить овощи и нарезать их крупными кусками. Смешать творожный сыр с оливковым маслом, бальзамическим уксусом и итальянскими травами. Выложить овощи на тарелку, полить заправкой из сыра. Подавать салат теплым или комнатной температуры.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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