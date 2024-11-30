Танки с челябинскими двигателями сорвали планы ВСУ по подвозу боеприпасов. Видео

01 декабря 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

Российские танки истощают силы ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки Т-72Б3 группировки войск «Юг», оборудованные двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска, оказали поддержку штурмовым подразделениям, создавав преимущество в боевых действиях на территории СВО. Тем самым не дали ВСУ обеспечить доставку боеприпасов. Об этом говорится в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Новость по теме Танки с челябинскими двигателями поразили на фронте пункт дислокации противника. Видео «Экипажи танков Т-72Б3 помогают штурмовым подразделениям занимать более выгодные рубежи и позиции, наносить огневое поражение живой силе и технике противника. Тем самым срывают ротации и подвоз боекомплекта подразделениям ВСУ», — уточнили в ведомстве. Как ранее сообщало URA.RU, экипажи танков Т-72Б3 оказывали огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуя в составе бронегрупп. В Минобороны РФ тогда отметили, что в условиях постоянного противодействия, включая атаку FPV-дронов, танкисты успешно справились с поставленными задачами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Танки Т-72Б3 группировки войск «Юг», оборудованные двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска, оказали поддержку штурмовым подразделениям, создавав преимущество в боевых действиях на территории СВО. Тем самым не дали ВСУ обеспечить доставку боеприпасов. Об этом говорится в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Экипажи танков Т-72Б3 помогают штурмовым подразделениям занимать более выгодные рубежи и позиции, наносить огневое поражение живой силе и технике противника. Тем самым срывают ротации и подвоз боекомплекта подразделениям ВСУ», — уточнили в ведомстве. Как ранее сообщало URA.RU, экипажи танков Т-72Б3 оказывали огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуя в составе бронегрупп. В Минобороны РФ тогда отметили, что в условиях постоянного противодействия, включая атаку FPV-дронов, танкисты успешно справились с поставленными задачами.