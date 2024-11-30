30 ноября 2024

Танки с челябинскими двигателями сорвали планы ВСУ по подвозу боеприпасов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72
Российские танки истощают силы ВСУ Фото:
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Танки Т-72Б3 группировки войск «Юг», оборудованные двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска, оказали поддержку штурмовым подразделениям, создавав преимущество в боевых действиях на территории СВО. Тем самым не дали ВСУ обеспечить доставку боеприпасов. Об этом говорится в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

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«Экипажи танков Т-72Б3 помогают штурмовым подразделениям занимать более выгодные рубежи и позиции, наносить огневое поражение живой силе и технике противника. Тем самым срывают ротации и подвоз боекомплекта подразделениям ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало URA.RU, экипажи танков Т-72Б3 оказывали огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуя в составе бронегрупп. В Минобороны РФ тогда отметили, что в условиях постоянного противодействия, включая атаку FPV-дронов, танкисты успешно справились с поставленными задачами.

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Танки Т-72Б3 группировки войск «Юг», оборудованные двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска, оказали поддержку штурмовым подразделениям, создавав преимущество в боевых действиях на территории СВО. Тем самым не дали ВСУ обеспечить доставку боеприпасов. Об этом говорится в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Экипажи танков Т-72Б3 помогают штурмовым подразделениям занимать более выгодные рубежи и позиции, наносить огневое поражение живой силе и технике противника. Тем самым срывают ротации и подвоз боекомплекта подразделениям ВСУ», — уточнили в ведомстве. Как ранее сообщало URA.RU, экипажи танков Т-72Б3 оказывали огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуя в составе бронегрупп. В Минобороны РФ тогда отметили, что в условиях постоянного противодействия, включая атаку FPV-дронов, танкисты успешно справились с поставленными задачами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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