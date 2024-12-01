Россияне под Новый год могут остаться без любимого лакомства

Турция, являясь одним из крупнейших поставщиков мандаринов в Россию, значительно сократила поставки мандаринов в 2024 году. Объем поставленной продукции сократился на 20% по сравнению с предыдущим годом.
«В январе-октябре поставки мандаринов из Турции сократились на пятую часть — до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные турецкой статслужбы. Так поставки мандаринов в РФ сократились на 20%. А в период с июня по сентябрь текущего года поставки вовсе не осуществлялись, в то время как в прошлом году в эти месяцы были зафиксированы небольшие партии.
Снижение объемов поставок сказалось также на общей стоимости ввезенных мандаринов. В этом году стоимость импорта составила 97,6 миллиона долларов, что на 22% меньше по сравнению с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что к концу декабря в России ожидается значительное повышение цен на мандарины. Они могут увеличиться на 50%. Такое изменение ценообразования связано с несколькими факторами: ослаблением национальной валюты, сокращением урожая цитрусовых в Турции, а также выводом из российского рынка фруктов марокканских экспортеров.
Традиционно Россия закупает мандарины не только в Турции, но и в таких странах, как Марокко, Абхазия, Китай, Египет, Иран и Грузия. Однако значительное количество марокканских поставщиков прекратило свою деятельность на российском рынке после введения в отношении страны международных санкций.
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