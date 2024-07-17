Сестра уехавшей из России Софии Ротару рассказала о судьбу певицы в эмиграции

Сестра Софии Ротару: артистка здорова и хорошо себя чувствует
© Служба новостей «URA.RU»
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София Ротару здорова и находится в безопасном месте, сказала ее сестра Аурика Фото:

Народная артистка СССР София Ротару, которая уже два года не выходит на связь с поклонниками, не жалуется на здоровье. Об этом сообщила младшая сестра звезды Аурика Ротару.

«Единственное, что могу сказать, что она здорова, с ней все хорошо, находится в безопасном месте, больше я не буду ничего комментировать», — сказала Аурика. Ее слова передает издание Starhit.

Предположительно, Ротару покинула Россию и проживает за границей. Ее сестра не опровергла эту версию в одном из интервью на YouTube. Коллега артистки Лайма Вайкуле также не вдается в подробности судьбы певицы: «Она была в последний раз в Киеве. Потом я слышала, что она поехала во Львов. Точно не знаю, мы пока не связывались».

Последний раз София Ротару выходила на связь с поклонниками в свое 75-летие два года назад. Тогда артистка опубликовала фото, как сидит у порога своего дома в родном селе Маршинцы.

Ранее член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков выступил с предложением национализировать виллу певицы Софии Ротару в Ялте. Он предложил передать здание под Дворец бракосочетания из-за антироссийской позиции певицы. Тогда же мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что певица может лишиться звания почетного жителя Ялты, пишет «Национальная служба новостей».

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Народная артистка СССР София Ротару, которая уже два года не выходит на связь с поклонниками, не жалуется на здоровье. Об этом сообщила младшая сестра звезды Аурика Ротару. «Единственное, что могу сказать, что она здорова, с ней все хорошо, находится в безопасном месте, больше я не буду ничего комментировать», — сказала Аурика. Ее слова передает издание Starhit. Предположительно, Ротару покинула Россию и проживает за границей. Ее сестра не опровергла эту версию в одном из интервью на YouTube. Коллега артистки Лайма Вайкуле также не вдается в подробности судьбы певицы: «Она была в последний раз в Киеве. Потом я слышала, что она поехала во Львов. Точно не знаю, мы пока не связывались». Последний раз София Ротару выходила на связь с поклонниками в свое 75-летие два года назад. Тогда артистка опубликовала фото, как сидит у порога своего дома в родном селе Маршинцы. Ранее член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков выступил с предложением национализировать виллу певицы Софии Ротару в Ялте. Он предложил передать здание под Дворец бракосочетания из-за антироссийской позиции певицы. Тогда же мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что певица может лишиться звания почетного жителя Ялты, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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