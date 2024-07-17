Сестра уехавшей из России Софии Ротару рассказала о судьбу певицы в эмиграции

Народная артистка СССР София Ротару, которая уже два года не выходит на связь с поклонниками, не жалуется на здоровье. Об этом сообщила младшая сестра звезды Аурика Ротару.
«Единственное, что могу сказать, что она здорова, с ней все хорошо, находится в безопасном месте, больше я не буду ничего комментировать», — сказала Аурика. Ее слова передает издание
Предположительно, Ротару покинула Россию и проживает за границей. Ее сестра не опровергла эту версию в одном из интервью на YouTube. Коллега артистки Лайма Вайкуле также не вдается в подробности судьбы певицы: «Она была в последний раз в Киеве. Потом я слышала, что она поехала во Львов. Точно не знаю, мы пока не связывались».
Последний раз София Ротару выходила на связь с поклонниками в свое 75-летие два года назад. Тогда артистка опубликовала фото, как сидит у порога своего дома в родном селе Маршинцы.
Ранее член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков выступил с предложением национализировать виллу певицы Софии Ротару в Ялте. Он предложил передать здание под Дворец бракосочетания из-за антироссийской позиции певицы. Тогда же мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что певица может лишиться звания почетного жителя Ялты, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.