Дрон ВСУ убил ребенка в Брянской области: карта СВО на 1 декабря

Дрон ВСУ врезался в пятиэтажку в Брянской области и убил ребенка

01 декабря 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

29 беспилотников уничтожены над Россией в ночь на 1 декабря Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ совершили массированную атаку по российским регионам. Средствами ПВО сбито более 30 БПЛА противника. В Брянской области один из летательных аппаратов попал в пятиэтажку. Многоквартирный дом разрушен, погиб ребенок. Последние новости и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Атака БПЛА по российским регионам Массированная атака по Брянской области ВСУ совершили массированную атаку по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале . Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника влетел в многоквартирный жилой дом в Стародубском муниципальном округе. Пятиэтажка разрушена, повреждено остекление, балконы, фасад. По словам Богомаза, в результате действий украинских военных погиб ребенок. ВСУ спустя время произвели еще одну атаку по российскому региону. По словам Богомаза, средства ПВО сбили над Брянской областью восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА ВСУ замечены и в Калужской области Также ВСУ с помощью БЛПА атаковали Калужскую область. По словам губернатора региона Владислава Шапши, в ночь на 1 декабря на территории Жуковского, Бабынинского, Малоярославецкого и Сухиничского района уничтожено семь беспилотников противника. Как отметил глава региона в своем telegram-канале , пострадавших нет. Белгородская область Вооруженные силы Украины нанесли массированную атаку территории Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . В Белгородском районе по поселку Октябрьский и селам Красная Нива и Щетиновка украинские военные выпустили 40 боеприпасов и четыре беспилотника. Два частных дома, надворная постройка и автомобиль повреждены. Два дрона замечено в Борисовском районе в селе Березовка. Пострадали два человека, повреждены частное домовладение и автомобиль. Еще два дрона атаковали в Валуйском муниципальном округе село Долгое. Повреждения получили два частных дома и два автомобиля. Также удары были нанесены по Грайворонскому муниципальному округу по селам Безымено и Сподарюшиною и селам Колотиловка и Поповка в Краснояружском районе. В результате атаки пострадавших нет. В результате атаки по Шебекинскому муниципальному округу ранен мирный житель. Он доставлен в областную клиническую больницу. Сбитые БПЛА за ночь Всего в ночь на 1 декабря российскими системами ПВО было сбито почти три десятка вражеских беспилотников. Согласно заявлению представителей Минобороны РФ, на территории РФ уничтожены 29 БПЛА ВСУ. Из них 20 были ликвидированы над территорией Брянской области. Еще семь уничтожены над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями. Донецкое направление По информации telegram-канала военкора Семена Пегова WarGonzo, ВС РФ продолжают наступление на нескольких направлениях на донецком направлении. Российские военные штурмуют населенный пункт Великие Новоселки. В Курахово идут городские бои. Помимо этого солдаты российской армии вышли к населенному пункту Старые Терны. Херсонское направление В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждения получили складские помещения, где накануне произошли взрывы. По словам главы подчиненной украинским властям областной военной администрации Александра Прокудина, также был поврежден газопровод. Расположение поврежденных объектов не уточнялось. Успехи ВС РФ за осень 2024 года В ходе СВО российские вооруженные силы взяли под контроль 88 населенных пунктов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях осенью 2024 года. Об этом сообщается в сводках Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ совершили массированную атаку по российским регионам. Средствами ПВО сбито более 30 БПЛА противника. В Брянской области один из летательных аппаратов попал в пятиэтажку. Многоквартирный дом разрушен, погиб ребенок. Последние новости и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. ВСУ совершили массированную атаку по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале. Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника влетел в многоквартирный жилой дом в Стародубском муниципальном округе. Пятиэтажка разрушена, повреждено остекление, балконы, фасад. По словам Богомаза, в результате действий украинских военных погиб ребенок. ВСУ спустя время произвели еще одну атаку по российскому региону. По словам Богомаза, средства ПВО сбили над Брянской областью восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также ВСУ с помощью БЛПА атаковали Калужскую область. По словам губернатора региона Владислава Шапши, в ночь на 1 декабря на территории Жуковского, Бабынинского, Малоярославецкого и Сухиничского района уничтожено семь беспилотников противника. Как отметил глава региона в своем telegram-канале, пострадавших нет. Вооруженные силы Украины нанесли массированную атаку территории Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В Белгородском районе по поселку Октябрьский и селам Красная Нива и Щетиновка украинские военные выпустили 40 боеприпасов и четыре беспилотника. Два частных дома, надворная постройка и автомобиль повреждены. Два дрона замечено в Борисовском районе в селе Березовка. Пострадали два человека, повреждены частное домовладение и автомобиль. Еще два дрона атаковали в Валуйском муниципальном округе село Долгое. Повреждения получили два частных дома и два автомобиля. Также удары были нанесены по Грайворонскому муниципальному округу по селам Безымено и Сподарюшиною и селам Колотиловка и Поповка в Краснояружском районе. В результате атаки пострадавших нет. В результате атаки по Шебекинскому муниципальному округу ранен мирный житель. Он доставлен в областную клиническую больницу. Всего в ночь на 1 декабря российскими системами ПВО было сбито почти три десятка вражеских беспилотников. Согласно заявлению представителей Минобороны РФ, на территории РФ уничтожены 29 БПЛА ВСУ. Из них 20 были ликвидированы над территорией Брянской области. Еще семь уничтожены над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями. По информации telegram-канала военкора Семена Пегова WarGonzo, ВС РФ продолжают наступление на нескольких направлениях на донецком направлении. Российские военные штурмуют населенный пункт Великие Новоселки. В Курахово идут городские бои. Помимо этого солдаты российской армии вышли к населенному пункту Старые Терны. В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждения получили складские помещения, где накануне произошли взрывы. По словам главы подчиненной украинским властям областной военной администрации Александра Прокудина, также был поврежден газопровод. Расположение поврежденных объектов не уточнялось. В ходе СВО российские вооруженные силы взяли под контроль 88 населенных пунктов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях осенью 2024 года. Об этом сообщается в сводках Минобороны РФ.