На полыхающем заводе в Екатеринбурге рухнула кровля. Видео

На пожаре на улице Испытателей возле аэропорта Кольцово у здания завода обрушилась кровля на 400 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России (информационную отработку ЧП взял на себя центральный аппарат ведомства).
«На пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля на 400 квадратах», — говорится в сообщении. К месту следует пожарный поезд.
На месте ЧП уже работают 95 специалистов и 35 единиц техники. Площадь возгорания составляет до 1,5 тысячи квадратных метров.
Жителям района врачи советуют не выходить из дома. Также появились новые кадры с места пожара на заводе.
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