Происшествия Пожары На полыхающем заводе в Екатеринбурге рухнула кровля. Видео 01 декабря 2024 в 16:28 Размер текста - 17 + К месту едет пожарный поезд (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На пожаре на улице Испытателей возле аэропорта Кольцово у здания завода обрушилась кровля на 400 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России (информационную отработку ЧП взял на себя центральный аппарат ведомства). «На пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля на 400 квадратах», — говорится в сообщении. К месту следует пожарный поезд. На месте ЧП уже работают 95 специалистов и 35 единиц техники. Площадь возгорания составляет до 1,5 тысячи квадратных метров. Жителям района врачи советуют не выходить из дома. Также появились новые кадры с места пожара на заводе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На пожаре на улице Испытателей возле аэропорта Кольцово у здания завода обрушилась кровля на 400 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России (информационную отработку ЧП взял на себя центральный аппарат ведомства). «На пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля на 400 квадратах», — говорится в сообщении. К месту следует пожарный поезд. На месте ЧП уже работают 95 специалистов и 35 единиц техники. Площадь возгорания составляет до 1,5 тысячи квадратных метров. Жителям района врачи советуют не выходить из дома. Также появились новые кадры с места пожара на заводе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям