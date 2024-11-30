30 ноября 2024

На полыхающем заводе в Екатеринбурге рухнула кровля. Видео

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, дым, пожар, тушение, пламя, нпо автоматики, огонь, возгорание, пожарные
К месту едет пожарный поезд (архивное фото) Фото:

На пожаре на улице Испытателей возле аэропорта Кольцово у здания завода обрушилась кровля на 400 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России (информационную отработку ЧП взял на себя центральный аппарат ведомства).

«На пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля на 400 квадратах», — говорится в сообщении. К месту следует пожарный поезд.

На месте ЧП уже работают 95 специалистов и 35 единиц техники. Площадь возгорания составляет до 1,5 тысячи квадратных метров.

Жителям района врачи советуют не выходить из дома. Также появились новые кадры с места пожара на заводе.

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На пожаре на улице Испытателей возле аэропорта Кольцово у здания завода обрушилась кровля на 400 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России (информационную отработку ЧП взял на себя центральный аппарат ведомства). «На пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля на 400 квадратах», — говорится в сообщении. К месту следует пожарный поезд. На месте ЧП уже работают 95 специалистов и 35 единиц техники. Площадь возгорания составляет до 1,5 тысячи квадратных метров. Жителям района врачи советуют не выходить из дома. Также появились новые кадры с места пожара на заводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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