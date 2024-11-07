07 ноября 2024

В мэрии Екатеринбурга назвали сроки работы ледового городка и катка на главной площади

Ледовый городок Екатеринбурга проработает до 19 января, а каток — до 16 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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К заливке катка уже приступили, а ледовый городок начнут обустраивать 15 ноября
К заливке катка уже приступили, а ледовый городок начнут обустраивать 15 ноября Фото:

Ледовый городок, который впервые установят в Историческом сквере Екатеринбурга, проработает до 19 января, а каток на площади 1905 года — до 16 февраля. Демонтаж первой площадки запланирован до 26 января, а вторую уберут ко 2 марта. Это следует из постановления мэра Алексея Орлова, опубликованного на сайте горадминистрации.

Согласно документу, с появлением ледового городка и катка там будут ежедневно проводить новогодние ярмарки. Кроме того, в Историческом сквере пройдет XXII Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа — Азия». Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр Константин Шевченко.

Ледовый городок возведут в стиле «Новогодней сказки снеговиков», на это потратят 24,4 миллиона рублей. О том, что установят на новой площадке URA.RU рассказывало в отдельном материале. Известно, что с идеей о переносе городка с площади 1905 года выступил Орлов. Он рассказал, что задумывался об этом несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан.

Каток будет открыт в течение четырех месяцев. Его площадь составит 3300 квадратных метров. По данным URA.RU, каток будет таким дорогим, что Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров.

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Ледовый городок, который впервые установят в Историческом сквере Екатеринбурга, проработает до 19 января, а каток на площади 1905 года — до 16 февраля. Демонтаж первой площадки запланирован до 26 января, а вторую уберут ко 2 марта. Это следует из постановления мэра Алексея Орлова, опубликованного на сайте горадминистрации. Согласно документу, с появлением ледового городка и катка там будут ежедневно проводить новогодние ярмарки. Кроме того, в Историческом сквере пройдет XXII Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа — Азия». Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр Константин Шевченко. Ледовый городок возведут в стиле «Новогодней сказки снеговиков», на это потратят 24,4 миллиона рублей. О том, что установят на новой площадке URA.RU рассказывало в отдельном материале. Известно, что с идеей о переносе городка с площади 1905 года выступил Орлов. Он рассказал, что задумывался об этом несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан. Каток будет открыт в течение четырех месяцев. Его площадь составит 3300 квадратных метров. По данным URA.RU, каток будет таким дорогим, что Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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