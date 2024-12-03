Ключевой фигурант по делу свердловского экс-министра избежала колонии

В Екатеринбурге приговорили к штрафу гендиректора «Мелиострой» Городничеву

03 декабря 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Суд назначил гендиректору «Мелиострой» штраф (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу гендиректора «Мелиострой» Ирину Городничеву — ключевого свидетеля по уголовному делу свердловского экс-министра транспорта Василия Старкова. Ее признали виновной в даче взятки, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Ей назначили штраф в размере 2,5 млн рублей. Прокуратура изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — сообщили в надзорном ведомстве. Городничева вину признала в полном объеме. По версии следствия, осужденная в сентябре 2023-го дала взятку экс-главе управления автодорог области Вячеславу Данилову за покровительство. Последний также попал под прессинг силовиков. Накануне стало известно, что он уехал на фронт. Уголовное дело приостановлено. Под суд попал и начальник Данилова — Старков. Правоохранителям он сдался, вернувшись из зоны боевых действий. Его также обвиняют во взятке. Считается, что показания на Старкова дал Данилов. Они оба признали свою вину. Бывший министр пытался уехать на СВО, суд не отпустил. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу гендиректора «Мелиострой» Ирину Городничеву — ключевого свидетеля по уголовному делу свердловского экс-министра транспорта Василия Старкова. Ее признали виновной в даче взятки, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Ей назначили штраф в размере 2,5 млн рублей. Прокуратура изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — сообщили в надзорном ведомстве. Городничева вину признала в полном объеме. По версии следствия, осужденная в сентябре 2023-го дала взятку экс-главе управления автодорог области Вячеславу Данилову за покровительство. Последний также попал под прессинг силовиков. Накануне стало известно, что он уехал на фронт. Уголовное дело приостановлено. Под суд попал и начальник Данилова — Старков. Правоохранителям он сдался, вернувшись из зоны боевых действий. Его также обвиняют во взятке. Считается, что показания на Старкова дал Данилов. Они оба признали свою вину. Бывший министр пытался уехать на СВО, суд не отпустил. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.