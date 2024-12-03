Убитый сослуживцами на СВО свердловчанин получал награду от Путина. Фото

Убитый в ЛНР свердловский майор Халявин получал медаль за участие в СВО
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ФСБ, учения. Челябинск, гранатомет, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф, рпг7
Дмитрий Халявин был убит 21 ноября в ЛНР (архивное фото) Фото:

Участник российской спецоперации на Украине из Рефтинского (Свердловская область) Дмитрий Халявин незадолго до гибели получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фотографию с наградой майор опубликовал в соцсетях.

Указ о награждении Халявина подписал 6 сентября президент Владимир Путин. Медаль Халявин получил, вероятно, позже. Пост с фотографиями на его страничке в соцсети появился 13 октября.

О том, что майора жестоко убили в ЛНР, стало известно 2 декабря. По версии следствия, пьяные бойцы СВО из Оренбурга — Сергей Барбашов и Павел Черкасов — расстреляли Халявина из автомата. После этого, желая скрыть следы преступления, Барбашов подорвал труп гранатой. Подозреваемые задержаны.

Жена Сергея в беседе с URA.RU заявила, что он не виновен. Биография Халявина собрана в отдельном материале агентства.

Награда майора
Награда майора
Фото:
Сам офицер
Сам офицер
Фото:

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Участник российской спецоперации на Украине из Рефтинского (Свердловская область) Дмитрий Халявин незадолго до гибели получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фотографию с наградой майор опубликовал в соцсетях. Указ о награждении Халявина подписал 6 сентября президент Владимир Путин. Медаль Халявин получил, вероятно, позже. Пост с фотографиями на его страничке в соцсети появился 13 октября. О том, что майора жестоко убили в ЛНР, стало известно 2 декабря. По версии следствия, пьяные бойцы СВО из Оренбурга — Сергей Барбашов и Павел Черкасов — расстреляли Халявина из автомата. После этого, желая скрыть следы преступления, Барбашов подорвал труп гранатой. Подозреваемые задержаны. Жена Сергея в беседе с URA.RU заявила, что он не виновен. Биография Халявина собрана в отдельном материале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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