Убитый сослуживцами на СВО свердловчанин получал награду от Путина. Фото

Убитый в ЛНР свердловский майор Халявин получал медаль за участие в СВО

03 декабря 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Халявин был убит 21 ноября в ЛНР (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участник российской спецоперации на Украине из Рефтинского (Свердловская область) Дмитрий Халявин незадолго до гибели получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фотографию с наградой майор опубликовал в соцсетях. Указ о награждении Халявина подписал 6 сентября президент Владимир Путин. Медаль Халявин получил, вероятно, позже. Пост с фотографиями на его страничке в соцсети появился 13 октября. О том, что майора жестоко убили в ЛНР, стало известно 2 декабря. По версии следствия, пьяные бойцы СВО из Оренбурга — Сергей Барбашов и Павел Черкасов — расстреляли Халявина из автомата. После этого, желая скрыть следы преступления, Барбашов подорвал труп гранатой. Подозреваемые задержаны. Жена Сергея в беседе с URA.RU заявила, что он не виновен. Биография Халявина собрана в отдельном материале агентства. Награда майора страница Халявина в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сам офицер страница Халявина в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник российской спецоперации на Украине из Рефтинского (Свердловская область) Дмитрий Халявин незадолго до гибели получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фотографию с наградой майор опубликовал в соцсетях. Указ о награждении Халявина подписал 6 сентября президент Владимир Путин. Медаль Халявин получил, вероятно, позже. Пост с фотографиями на его страничке в соцсети появился 13 октября. О том, что майора жестоко убили в ЛНР, стало известно 2 декабря. По версии следствия, пьяные бойцы СВО из Оренбурга — Сергей Барбашов и Павел Черкасов — расстреляли Халявина из автомата. После этого, желая скрыть следы преступления, Барбашов подорвал труп гранатой. Подозреваемые задержаны. Жена Сергея в беседе с URA.RU заявила, что он не виновен. Биография Халявина собрана в отдельном материале агентства.