Участник российской спецоперации на Украине из Рефтинского (Свердловская область) Дмитрий Халявин незадолго до гибели получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фотографию с наградой майор опубликовал в соцсетях.
Указ о награждении Халявина подписал 6 сентября президент Владимир Путин. Медаль Халявин получил, вероятно, позже. Пост с фотографиями на его страничке в соцсети появился 13 октября.
О том, что майора жестоко убили в ЛНР, стало известно 2 декабря. По версии следствия, пьяные бойцы СВО из Оренбурга — Сергей Барбашов и Павел Черкасов — расстреляли Халявина из автомата. После этого, желая скрыть следы преступления, Барбашов подорвал труп гранатой. Подозреваемые задержаны.
Жена Сергея в беседе с URA.RU заявила, что он не виновен. Биография Халявина собрана в отдельном материале агентства.
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