В Госдуме ответили на отказ Абхазии ратифицировать соглашение с Россией

Россия не будет ухудшать свои отношения с Абхазией после того, как последняя отказалась ратифицировать договор об инвестициях с РФ. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Журова. Однако она выразила надежду, что в будущем договор пересмотрят и все таки одобрят.
«Мы знаем, какие волнения на этой почве были в Абхазии. Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения. В любом случае, волнений не хотелось бы — они ни к чему», — отметила политик Журова в разговоре с «Лентой.ру».
По ее словам, подобные инвестиционные соглашения Россия заключает и с другими своими партнерами, причем на выгодных условиях для обеих сторон. Однако правительству Абхазии пока в этом не удалось убедить свой народ.
Ратификация договора об инвестициях с российскими компаниями, который недавно правительство Абхазии планировало подписать, послужила причиной народных восстаний в республике. Горожане под предводительством оппозиционных течений штурмовало здание парламента. По итогу президент Абхазия Аслан Бжания 19 ноября подал заявление об отставке с поста президента Абхазии. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Бадра Гунба.
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