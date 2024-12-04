Ученый УрФУ рассказал об уникальности астероида, упавшего в Якутии

В РАН охарактеризовали упавший в Якутии астероид как уникальный

04 декабря 2024 в 06:09 Размер текста - 17 +

Астероид не представляет опасности из-за небольшого размера Фото: Пресс-служба Роскосмоса Уникальным в астероиде, упавшем в Якутии, является то, что ученым удалось зафиксировать его траекторию. Это 11-й случай в истории, когда исследователи заранее определили небесное тело. Об этом заявил руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский. «Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение», — сказал он в беседе с «Известиями». Гроховский заявил, что астероид не опасен из-за своего небольшого размера. Он сказал о том, что шансы найти в кратере остатки небесного тела крайне малы. В Telegram-канале УрФУ предсказывали, что астероид войдет в атмосферу 3 ноября в 19:17 (по МСК). Расчетная скорость же должна была составить около 15—16 километров в секунду при входе в атмосферу. В итоге астероид упал в республике Якутия (Саха). Очевидцы засняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как над ночным небом пролетает яркая вспышка. Перед приземлением она ярко вспыхнула, а затем затухла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уникальным в астероиде, упавшем в Якутии, является то, что ученым удалось зафиксировать его траекторию. Это 11-й случай в истории, когда исследователи заранее определили небесное тело. Об этом заявил руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский. «Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение», — сказал он в беседе с «Известиями». Гроховский заявил, что астероид не опасен из-за своего небольшого размера. Он сказал о том, что шансы найти в кратере остатки небесного тела крайне малы. В Telegram-канале УрФУ предсказывали, что астероид войдет в атмосферу 3 ноября в 19:17 (по МСК). Расчетная скорость же должна была составить около 15—16 километров в секунду при входе в атмосферу. В итоге астероид упал в республике Якутия (Саха). Очевидцы засняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как над ночным небом пролетает яркая вспышка. Перед приземлением она ярко вспыхнула, а затем затухла.