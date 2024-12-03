Министр ЖКХ назвал причины повышения тарифов в Свердловской области

Свердловский министр ЖКХ Смирнов: тарифы растут из-за повышения цен на ресурсы

04 декабря 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов отметил отток специалистов из сферы ЖКХ на промышленные предприятия Фото: Размик Закарян © URA.RU Решение о повышении тарифов в Свердловской области связано с необходимостью модернизации инфраструктуры, ростом зарплат, увеличением стоимости ресурсов и строительных материалов. Об этом рассказал свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на Совете представительных органов муниципальных образований, передает корреспондент URA.RU. «Технологические нарушения на коммунальной инфраструктуре происходят практически каждый день. Качество услуг для жителей снижается, поэтому президент РФ Владимир Путин озвучил — в ближайшее пять лет на модернизацию 4,5 триллиона рублей. (1,3 трлн — консолидированные средства, остальные должны быть из внебюджетных источников, концессии и прочее — прим. URA.RU)», — сказал Смирнов. Помимо этого, следует включить в тарифную составляющую рост цен на газ, уголь, электричество и строительные материалы: все это приводит к ежегодному повышению расходов коммунальных предприятий. По словам Смирнова, усугубляет ситуацию отток специалистов из сферы ЖКХ на промышленные предприятия, где особенно выросла зарплата. «Именно поэтому было принято решение по установлению тарифов, которые максимально приближены к экономически обоснованным», — пояснил чиновник. Смирнов неоднократно критиковал сдерживание тарифов, предрекая коммунальный коллапс в Свердловской области и доказывая, что это приносит вред жителям, потому что таким образом власти поддерживают не бедных, а богатых. При этом он отмечал, что государство должно помогать тем, кто не может осилить плату за ЖКХ. Депутаты гордум крупных городов Свердловской области уже обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Коммуналку планируют повысить до 18,1—22%. Это связано с тем, что нынешние цены на энергоресурсы не позволяют выполнить инвестиционные программы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение о повышении тарифов в Свердловской области связано с необходимостью модернизации инфраструктуры, ростом зарплат, увеличением стоимости ресурсов и строительных материалов. Об этом рассказал свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на Совете представительных органов муниципальных образований, передает корреспондент URA.RU. «Технологические нарушения на коммунальной инфраструктуре происходят практически каждый день. Качество услуг для жителей снижается, поэтому президент РФ Владимир Путин озвучил — в ближайшее пять лет на модернизацию 4,5 триллиона рублей. (1,3 трлн — консолидированные средства, остальные должны быть из внебюджетных источников, концессии и прочее — прим. URA.RU)», — сказал Смирнов. Помимо этого, следует включить в тарифную составляющую рост цен на газ, уголь, электричество и строительные материалы: все это приводит к ежегодному повышению расходов коммунальных предприятий. По словам Смирнова, усугубляет ситуацию отток специалистов из сферы ЖКХ на промышленные предприятия, где особенно выросла зарплата. «Именно поэтому было принято решение по установлению тарифов, которые максимально приближены к экономически обоснованным», — пояснил чиновник. Смирнов неоднократно критиковал сдерживание тарифов, предрекая коммунальный коллапс в Свердловской области и доказывая, что это приносит вред жителям, потому что таким образом власти поддерживают не бедных, а богатых. При этом он отмечал, что государство должно помогать тем, кто не может осилить плату за ЖКХ. Депутаты гордум крупных городов Свердловской области уже обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Коммуналку планируют повысить до 18,1—22%. Это связано с тем, что нынешние цены на энергоресурсы не позволяют выполнить инвестиционные программы.