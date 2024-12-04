Компания «Архитектура», которой владеет тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич, займется сносом двух аварийных домов в Восточном районе Кургана. Это является условием, по которому мэрия продала застройщику участки под комплексное развитие территорий (КРТ). Об этом сообщается в договоре, копия имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Перечень земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории и подлежащих сносу. Малоэтажные жилые дома по улице Челябинская, 22 и 24», — говорится в проекте договора.
Общая площадь недвижимого имущества составляет 783 квадратных метра. Двухэтажные дома были построены в 1958 и 1960 годах. Признаны аварийными. Они были включены в аукцион по продаже незастроенной территории в девятом микрорайоне Заозерного. Застройщик «Архитектура» выкупила участки под КРТ за 20,1 миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана ввели новые условия для застройщиков, чтобы быстрее снести старые дома. Для этого они к территориям под КРТ начали добавлять земельные участки с аварийным жильем. По такой схеме чиновники пытаются реализовать территорию в 14 микрорайоне. По контракту застройщику необходимо будет дополнительно снести ветхий дом по улице Пугачева, 93а в Восточном районе.
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