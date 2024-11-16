Россиян защитят от повышения стоимости авиабилетов

В России запретят автоматически проставлять согласие пассажира на дополнительные услуги при покупке авиа- и ж/д билетов. Соответствующий законопроект Роспотребнадзора был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — приводит ТАСС комментарий источника, близкого к комиссии. Предполагается, что изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей». Законопроект запрещает проставлять продавцу автоматические отметки о согласии потребителя на оказание дополнительных услуг, в том числе по страховке.
Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила, что в России ожидается повышение цен на авиабилеты из-за роста аэронавигационных сборов. При этом за первые шесть месяцев 2024 года цены на авиабилеты и без того выросли на 20%, напоминает Pravda.Ru. Россияне также недовольны высокими ценами на ж/д билеты, пишет «Царьград».
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