Россиян защитят от повышения стоимости авиабилетов

В правительстве РФ одобрили запрет автоматических допуслуг при покупке билетов
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Россиянам не будут автоматически проставлять допуслуги при покупке билета
Россиянам не будут автоматически проставлять допуслуги при покупке билета Фото:

В России запретят автоматически проставлять согласие пассажира на дополнительные услуги при покупке авиа- и ж/д билетов. Соответствующий законопроект Роспотребнадзора был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. 

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — приводит ТАСС комментарий источника, близкого к комиссии. Предполагается, что изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей». Законопроект запрещает проставлять продавцу автоматические отметки о согласии потребителя на оказание дополнительных услуг, в том числе по страховке. 

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила, что в России ожидается повышение цен на авиабилеты из-за роста аэронавигационных сборов. При этом за первые шесть месяцев 2024 года цены на авиабилеты и без того выросли на 20%, напоминает Pravda.Ru. Россияне также недовольны высокими ценами на ж/д билеты, пишет «Царьград». 

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В России запретят автоматически проставлять согласие пассажира на дополнительные услуги при покупке авиа- и ж/д билетов. Соответствующий законопроект Роспотребнадзора был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.  «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — приводит ТАСС комментарий источника, близкого к комиссии. Предполагается, что изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей». Законопроект запрещает проставлять продавцу автоматические отметки о согласии потребителя на оказание дополнительных услуг, в том числе по страховке.  Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила, что в России ожидается повышение цен на авиабилеты из-за роста аэронавигационных сборов. При этом за первые шесть месяцев 2024 года цены на авиабилеты и без того выросли на 20%, напоминает Pravda.Ru. Россияне также недовольны высокими ценами на ж/д билеты, пишет «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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