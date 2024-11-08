В РФ хотят ввести отдельный налоговый вычет на спорт

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В Госдуме решили увеличит популярность детских секций Фото:

В Госдуме предложили ввести отдельный налоговый вычет на занятия спортом, выведя его из общего социального — на здоровье и образование. Депутаты считают, что это увеличит популярность и доступность детских секций и фитнес-клубов.

«Отдельный налоговый вычет на спорт позволит родителям увеличить расходы на секции. За последние два года количество жителей страны, которые занимаются спортом, выросло на шесть миллионов», — сообщил «Известиям» министр спорта Михаил Дегтярев. Он рассказал, что с предложением ввести отдельный налоговый вычет на спорт к нему обратился депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.

По словам депутата Выборного, сумма социального налогового вычета, куда помимо физкультурно-оздоровительных услуг входят расходы на образование и лечение, составляет 150 тыс. рублей. И если родитель уже воспользовался им при компенсации за обучение или лечение ребенка, он исчерпывает лимит и не может получить льготу при оплате спортивных кружков и секций.

Ранее партия «Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета. В частности, фракция намерена увеличить финансирование по ряду направлений — агропромышленный комплекс (АПК), поддержка науки и спорта.

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В Госдуме предложили ввести отдельный налоговый вычет на занятия спортом, выведя его из общего социального — на здоровье и образование. Депутаты считают, что это увеличит популярность и доступность детских секций и фитнес-клубов. «Отдельный налоговый вычет на спорт позволит родителям увеличить расходы на секции. За последние два года количество жителей страны, которые занимаются спортом, выросло на шесть миллионов», — сообщил «Известиям» министр спорта Михаил Дегтярев. Он рассказал, что с предложением ввести отдельный налоговый вычет на спорт к нему обратился депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный. По словам депутата Выборного, сумма социального налогового вычета, куда помимо физкультурно-оздоровительных услуг входят расходы на образование и лечение, составляет 150 тыс. рублей. И если родитель уже воспользовался им при компенсации за обучение или лечение ребенка, он исчерпывает лимит и не может получить льготу при оплате спортивных кружков и секций. Ранее партия «Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета. В частности, фракция намерена увеличить финансирование по ряду направлений — агропромышленный комплекс (АПК), поддержка науки и спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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