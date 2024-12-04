Желание главы МИД ФРГ Анналены Бербок об отправке немецких солдат на Украину в рамках «миротворческой миссии» напоминают план лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера «Ост». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Все это очень похоже на знаменитый гитлеровский план „Ост“, по которому в УССР должны были остаться лишь те, кто будет обслуживать немецкое население. В прошлый раз не удалось, но попытки эти немцы, очевидно, собираются продолжить. Немало немецких солдат удобряли этот же чернозем своими телами. Если они хотят это повторить, то могут, конечно, и отправить», — прокомментировал Журавлев журналистам «Известий».
Бербок этой ночью заявила, что на Украину необходимо направить солдат из ФРГ в рамках миротворческой инициативы. Она уточнила, что это необходимо сделать уже после того, как будет завершен активный конфликт между Киевом и Москвой. В ответ на такие заявления официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Бербок является «оголтелой ксенофобкой».
Уже после канцлер ФРГ Олаф Шольц уточнил, что не намерен отправлять войска на Украину, а о «миротворческой миссии» говорить преждевременно. Он также отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в поставках ракет Taurus и подчеркнул, что против эскалации конфликта.
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