В Грузии на митинге задержали оппозиционера Датунашвили

На антиправительственном митинге в Тбилиси сотрудники МВД Грузии задержали известного спортсмена и оппозиционера от партии «Ахали» Зураба Датунашвили. По информации грузинского телеканала «Мтавари архи», он был задержан после того, как вышел из гостиницы на площади Свободы, где проходил митинг, сообщает ТАСС.
«Датунашвили находился на встрече в гостинице на площади Свободы, недалеко от здания парламента, где проходит митинг. После встречи он вышел на улицу, где началась драка. Полиции пришлось его задержать», — пишет информационное агентство.
Обстановка на демонстрации спокойная. Митингующие не запускают в полицейских петарды, а полиция не применяет водометы и слезоточивый газ. Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о политике отношений страны с Евросоюзом. По словам премьер-министра, решение правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» остановить переговоры о вступлении в ЕС и отказаться от европейских грантов вызвало масштабные антиправительственные выступления.
В ночь на 1 декабря в Тбилиси протестующие подожгли здание парламента. Митингующие атаковали здание и начали использовать петарды и фейерверки. Во время одного из протестов загорелся сотрудник полиции. Протестующие применили коктейли Молотова в столкновениях.
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