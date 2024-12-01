01 декабря 2024

Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

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Протестующие применили коктейли Молотова
Протестующие применили коктейли Молотова Фото:

В Тбилиси во время протестов загорелся один из сотрудников полиции. Протестующие применили коктейли Молотова в столкновениях с полицией, пишет РИА Новости со ссылкой на telegram-канал Sputnik Грузия. 

«Загорелся полицейский. Его успели быстро потушить. На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов, пылает огонь», — передает РИА Новости. Протесты в стране начались после подведения итогов выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция и президент Саломе Зурабишвили поддержали призывы к акциям протеста.

Ситуация обострилась на фоне политического кризиса после парламентских выборов и решений правительства. Протесты связаны с рядом законодательных инициатив правительства, критикуемых Евросоюзом. Накануне митингующие также атаковали здание парламента, используя камни и пиротехнику, что привело к возникновению пожара в здании.

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В Тбилиси во время протестов загорелся один из сотрудников полиции. Протестующие применили коктейли Молотова в столкновениях с полицией, пишет РИА Новости со ссылкой на telegram-канал Sputnik Грузия.  «Загорелся полицейский. Его успели быстро потушить. На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов, пылает огонь», — передает РИА Новости. Протесты в стране начались после подведения итогов выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция и президент Саломе Зурабишвили поддержали призывы к акциям протеста. Ситуация обострилась на фоне политического кризиса после парламентских выборов и решений правительства. Протесты связаны с рядом законодательных инициатив правительства, критикуемых Евросоюзом. Накануне митингующие также атаковали здание парламента, используя камни и пиротехнику, что привело к возникновению пожара в здании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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