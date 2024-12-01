Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

В Тбилиси во время протестов загорелся один из сотрудников полиции. Протестующие применили коктейли Молотова в столкновениях с полицией, пишет РИА Новости со ссылкой на telegram-канал Sputnik Грузия.
«Загорелся полицейский. Его успели быстро потушить. На сопровождающих материал кадрах слышны звуки взрывов, пылает огонь», — передает РИА Новости. Протесты в стране начались после подведения итогов выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция и президент Саломе Зурабишвили поддержали призывы к акциям протеста.
Ситуация обострилась на фоне политического кризиса после парламентских выборов и решений правительства. Протесты связаны с рядом законодательных инициатив правительства, критикуемых Евросоюзом. Накануне митингующие также атаковали здание парламента, используя камни и пиротехнику, что привело к возникновению пожара в здании.
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