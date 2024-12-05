Высокопоставленный грузинский спецназовец попросил об отставке на фоне протестов

Начальник отдела оперативного планирования департамента особых поручений МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили опубликовал пост в социальной сети с заявлением на увольнение. В качестве причины он указал «семейные обстоятельства».
«Шаишмелашвили, начальник отдела оперативного планирования Департамента специальных задач, подал в отставку», — сообщили на грузинском телеканале Mtavari. К своему посту начальник добавил знаки Евросоюза и флагов Грузии.
Ранее стало известно, что премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Грузии от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Из-за этого в стране начались протесты.
Демонстранты начали запускать фейерверки в полицейских, петардами подожгли здание парламента. Сотрудники МВД начали применять водометы против участников митинга у здания парламента. Ситуация осложняется предстоящими выборами президента и недовольством оппозиции по поводу результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Основными требованиями участников митингов являются пересмотр выборов и возвращение страны к евроинтеграционному курсу.
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