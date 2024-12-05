Высокопоставленный грузинский спецназовец попросил об отставке на фоне протестов

Глава управления спецназа МВД Грузии попросил об увольнении
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейский Ираклий Шаишмелашвили подал в отставку из-за отказа Грузии вступать в Евросоюз
Полицейский Ираклий Шаишмелашвили подал в отставку из-за отказа Грузии вступать в Евросоюз Фото:

Начальник отдела оперативного планирования департамента особых поручений МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили опубликовал пост в социальной сети с заявлением на увольнение. В качестве причины он указал «семейные обстоятельства».

«Шаишмелашвили, начальник отдела оперативного планирования Департамента специальных задач, подал в отставку», — сообщили на грузинском телеканале Mtavari. К своему посту начальник добавил знаки Евросоюза и флагов Грузии. 

Ранее стало известно, что премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Грузии от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Из-за этого в стране начались протесты.

Демонстранты начали запускать фейерверки в полицейских, петардами подожгли здание парламента. Сотрудники МВД начали применять водометы против участников митинга у здания парламента. Ситуация осложняется предстоящими выборами президента и недовольством оппозиции по поводу результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Основными требованиями участников митингов являются пересмотр выборов и возвращение страны к евроинтеграционному курсу.

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Начальник отдела оперативного планирования департамента особых поручений МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили опубликовал пост в социальной сети с заявлением на увольнение. В качестве причины он указал «семейные обстоятельства». «Шаишмелашвили, начальник отдела оперативного планирования Департамента специальных задач, подал в отставку», — сообщили на грузинском телеканале Mtavari. К своему посту начальник добавил знаки Евросоюза и флагов Грузии.  Ранее стало известно, что премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Грузии от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Из-за этого в стране начались протесты. Демонстранты начали запускать фейерверки в полицейских, петардами подожгли здание парламента. Сотрудники МВД начали применять водометы против участников митинга у здания парламента. Ситуация осложняется предстоящими выборами президента и недовольством оппозиции по поводу результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Основными требованиями участников митингов являются пересмотр выборов и возвращение страны к евроинтеграционному курсу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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