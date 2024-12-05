Следственный комитет ответил на выпады Кадырова в адрес Бастрыкина

Официальный представитель СКР Светлана Петренко ответила на выпады главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который заявлял, что глава СК Александр Бастрыкин «сидит не на своем месте». Кадыров раскритиковал отправку подростка Муслима Мурдиева под домашний арест в 2023 году. Петренко же предоставила доказательства правомерности действий СКР.
«Касаемо уголовного дела [Муслима Мурдиева] о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года. Необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям. <...> Обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений. Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников», — подчеркнула Светлана Петренко. Ее слова опубликованы в telegram-канале Следственного комитета.
Следствием было выявлено, что еще в августе прошлого года 14-летний Муслим Мурдиев вместе с другими несовершеннолетними вступал в сговор для совершения правонарушений. По данным ведомства, подростки специально выбирали жертву, провоцировали драку, а затем избивали толпой человека. Данные происшествия были зафиксированы в Москве.
Когда Кадырова спросили об этом, он раскритиковал работу СКР и заявил, что глава ведомства Александр Бастрыкин, а также руководитель МВД России Владимир Колокольцев сидят не на своем месте. Ранее в Кремле отказались комментировать слова чеченского лидера.
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