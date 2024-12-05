Путин отменил обязательство платить за газ через Газпромбанк

В России отменили обязательное проведение платежей через Газпромбанк за покупку природного газа иностранными клиентами. Такой указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Иностранный покупатель в целях оплаты поставки природного газа производит перевод средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет», — говорится в указе президента. Он опубликован
Отмечается, что новый указ будет действовать до тех пор, пока с Газпромбанка не будут сняты ограничения. На данный момент правительство РФ активно предпринимает различные меры с целью противостоять стремительному падению рубля, который начался после введения санкций против Газпромбанка, как отмечал профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов.
В ноябре в отношении Газпромбанка США ввели блокирующие санкции, запрещающие иностранным покупателям оплачивать российский газ. Данный банк был единственным, который производил расчеты за газ с зарубежными клиентами.
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