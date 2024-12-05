Путин отменил обязательство платить за газ через Газпромбанк

05 декабря 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

В России предприняты новые меры по борьбе с санкциями США Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России отменили обязательное проведение платежей через Газпромбанк за покупку природного газа иностранными клиентами. Такой указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Иностранный покупатель в целях оплаты поставки природного газа производит перевод средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет», — говорится в указе президента. Он опубликован на сайте правовых актов. Отмечается, что новый указ будет действовать до тех пор, пока с Газпромбанка не будут сняты ограничения. На данный момент правительство РФ активно предпринимает различные меры с целью противостоять стремительному падению рубля, который начался после введения санкций против Газпромбанка, как отмечал профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. В ноябре в отношении Газпромбанка США ввели блокирующие санкции, запрещающие иностранным покупателям оплачивать российский газ. Данный банк был единственным, который производил расчеты за газ с зарубежными клиентами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России отменили обязательное проведение платежей через Газпромбанк за покупку природного газа иностранными клиентами. Такой указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Иностранный покупатель в целях оплаты поставки природного газа производит перевод средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет», — говорится в указе президента. Он опубликован на сайте правовых актов. Отмечается, что новый указ будет действовать до тех пор, пока с Газпромбанка не будут сняты ограничения. На данный момент правительство РФ активно предпринимает различные меры с целью противостоять стремительному падению рубля, который начался после введения санкций против Газпромбанка, как отмечал профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. В ноябре в отношении Газпромбанка США ввели блокирующие санкции, запрещающие иностранным покупателям оплачивать российский газ. Данный банк был единственным, который производил расчеты за газ с зарубежными клиентами.