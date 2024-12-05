Путин отменил обязательство платить за газ через Газпромбанк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
В России предприняты новые меры по борьбе с санкциями США Фото:

В России отменили обязательное проведение платежей через Газпромбанк за покупку природного газа иностранными клиентами. Такой указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Иностранный покупатель в целях оплаты поставки природного газа производит перевод средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет», — говорится в указе президента. Он опубликован на сайте правовых актов.

Отмечается, что новый указ будет действовать до тех пор, пока с Газпромбанка не будут сняты ограничения. На данный момент правительство РФ активно предпринимает различные меры с целью противостоять стремительному падению рубля, который начался после введения санкций против Газпромбанка, как отмечал профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов.

В ноябре в отношении Газпромбанка США ввели блокирующие санкции, запрещающие иностранным покупателям оплачивать российский газ. Данный банк был единственным, который производил расчеты за газ с зарубежными клиентами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России отменили обязательное проведение платежей через Газпромбанк за покупку природного газа иностранными клиентами. Такой указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. «Иностранный покупатель в целях оплаты поставки природного газа производит перевод средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет», — говорится в указе президента. Он опубликован на сайте правовых актов. Отмечается, что новый указ будет действовать до тех пор, пока с Газпромбанка не будут сняты ограничения. На данный момент правительство РФ активно предпринимает различные меры с целью противостоять стремительному падению рубля, который начался после введения санкций против Газпромбанка, как отмечал профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. В ноябре в отношении Газпромбанка США ввели блокирующие санкции, запрещающие иностранным покупателям оплачивать российский газ. Данный банк был единственным, который производил расчеты за газ с зарубежными клиентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...