ВСУ пытались атаковать место запуска «Орешника»: главное об СВО за 5 декабря

WSJ: Украина планирует сообщить о своей готовности к миру

05 декабря 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Средства ПВО РФ не дали ВСУ нанести урон по месту запуска ракеты «Орешник» Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные попытались атаковать место запуска ракеты «Орешник», а газета The Wall Street Journal сообщила о готовности Украины к мирным переговорам. О главных новостях спецоперации за 5 декабря — в материале URA.RU. Украинский БПЛА попытался атаковать полигон, откуда запускали «Орешник» Украинский дрон попытался атаковать российский полигон Капустин Яр, который находится в Астраханской области. Ранее с него была запущена новейшая ракета РФ средней дальности «Орешник» в направлении Днепропетровска. Об пишет telegram-канал Mash. По данным источника, системы ПВО успешно отработали по беспилотнику. Однако взрывная волна от его уничтожения повредила ворота полигона. Украина хочет сообщить о готовности к миру Украина планирует заявить о своей готовности к мирным переговорам с Россией. Об этом заявило американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники близкие к украинскому правительству. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. По его словам, основными требованиями со стороны России по-прежнему остаются: вывод украинских войск с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ членства Украины в блоке НАТО. В России отреагировали на атаку беспилотника по военному полигону Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил о необходимости нанести ответный удар за попытку атаковать место запуска ракеты средней дальности «Орешник». Колесник сообщил, что ВСУ осталось недолго ждать ответ. Он считает, что армия Украины, попытавшись атаковать место запуска, хотела показать свою силу. Однако у нее это не получилось. Украина хочет мобилизовать женщин без медобразования Как сообщил украинский народный депутат Дмитрий Разумков, в первом чтении был принят законопроект, по которому женщины после прохождения базовой военной подготовки автоматически встают на военный учет. При этом мобилизовать женщин могут даже в том случае, если они не являются медиками. ВС РФ проводит зачистку в Часовом Яре На территории завода в Часовом Яре ДНР уничтожена группа украинских военных. Об этом сообщили в силовых структурах. По информации источника, на данном участке фронта также наблюдается большое количество дезертиров со стороны ВСУ. «На северо-восточной окраине огнеупорного завода большую группу противника уничтожили. Сейчас дозачищают позиции», — сообщили представители ведомства. Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила технику украинских боевиков. Видео Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в Курской области. После успешно выполненного задания они вернулись на аэродром вылета, сообщает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные попытались атаковать место запуска ракеты «Орешник», а газета The Wall Street Journal сообщила о готовности Украины к мирным переговорам. О главных новостях спецоперации за 5 декабря — в материале URA.RU. Украинский дрон попытался атаковать российский полигон Капустин Яр, который находится в Астраханской области. Ранее с него была запущена новейшая ракета РФ средней дальности «Орешник» в направлении Днепропетровска. Об пишет telegram-канал Mash. По данным источника, системы ПВО успешно отработали по беспилотнику. Однако взрывная волна от его уничтожения повредила ворота полигона. Украина планирует заявить о своей готовности к мирным переговорам с Россией. Об этом заявило американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники близкие к украинскому правительству. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. По его словам, основными требованиями со стороны России по-прежнему остаются: вывод украинских войск с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ членства Украины в блоке НАТО. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил о необходимости нанести ответный удар за попытку атаковать место запуска ракеты средней дальности «Орешник». Колесник сообщил, что ВСУ осталось недолго ждать ответ. Он считает, что армия Украины, попытавшись атаковать место запуска, хотела показать свою силу. Однако у нее это не получилось. Как сообщил украинский народный депутат Дмитрий Разумков, в первом чтении был принят законопроект, по которому женщины после прохождения базовой военной подготовки автоматически встают на военный учет. При этом мобилизовать женщин могут даже в том случае, если они не являются медиками. На территории завода в Часовом Яре ДНР уничтожена группа украинских военных. Об этом сообщили в силовых структурах. По информации источника, на данном участке фронта также наблюдается большое количество дезертиров со стороны ВСУ. «На северо-восточной окраине огнеупорного завода большую группу противника уничтожили. Сейчас дозачищают позиции», — сообщили представители ведомства. Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в Курской области. После успешно выполненного задания они вернулись на аэродром вылета, сообщает «Пятый канал».