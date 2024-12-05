05 декабря 2024

Лавров рассказал Карлсону о надеждах России по поводу запуска «Орешника»

Лавров: Россия надеется, что запуск «Орешника» был воспринят США всерьез
© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров подчеркнул, что РФ не нацелена на то, чтобы ухудшать ситуацию запуском «Орешника»
Лавров подчеркнул, что РФ не нацелена на то, чтобы ухудшать ситуацию запуском «Орешника» Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Соединенные Штаты восприняли всерьез недавнее испытание Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», подчеркивая при этом, что Москва не стремится к эскалации и напряженности.

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы „Орешник“ был воспринят всерьез», — заявил Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

21 ноября Россия в ответ на эскалацию Запада применила новейшую систему вооружения «Орешник». По словам президента РФ Владимира Путина, данные ракеты атакуют со скоростью 2-3 км/с , и существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватывать. Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте, писала Washington Post.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Соединенные Штаты восприняли всерьез недавнее испытание Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», подчеркивая при этом, что Москва не стремится к эскалации и напряженности. «Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы „Орешник“ был воспринят всерьез», — заявил Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. 21 ноября Россия в ответ на эскалацию Запада применила новейшую систему вооружения «Орешник». По словам президента РФ Владимира Путина, данные ракеты атакуют со скоростью 2-3 км/с , и существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватывать. Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте, писала Washington Post.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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