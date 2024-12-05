Лавров рассказал Карлсону о надеждах России по поводу запуска «Орешника»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Соединенные Штаты восприняли всерьез недавнее испытание Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», подчеркивая при этом, что Москва не стремится к эскалации и напряженности.
«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы „Орешник“ был воспринят всерьез», — заявил Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
21 ноября Россия в ответ на эскалацию Запада применила новейшую систему вооружения «Орешник». По словам президента РФ Владимира Путина, данные ракеты атакуют со скоростью 2-3 км/с , и существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватывать. Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», даже в неядерном варианте, писала Washington Post.
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