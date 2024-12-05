Экономика Антимонопольщики проверят «молочных королей» Свердловской области из-за цен на масло Свердловские производители масла попали под проверку ФАС после жалоб на цены 06 декабря 2024 в 12:53 Размер текста - 17 + Проверку начали из-за жалоб граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала антикартельную проверку производителей масла в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Предмет проверок — соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен», — следует из сообщения. Под проверку также попали компании из Москвы, Омска, Ижевска, Барнаула и Волгоградской области. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на молочную продукцию на Среднем Урале выросли вопреки заявлению регионального министра АПК Анны Кузнецовой. По ее словам, цены на сливочное масло остановились и в дальнейшем ожидается вероятное снижение стоимости. Кроме этого, председатель комитета заксобрания по аграрной политике Михаил Копытов заявил, что дефицита сливочного масла в магазинах нет, а производители создают его специально, чтобы заработать. В свою очередь аграрии объясняли рост цен дефицитом молока-сырья, высоким спросом и удорожанием составляющих для производства продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала антикартельную проверку производителей масла в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Предмет проверок — соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен», — следует из сообщения. Под проверку также попали компании из Москвы, Омска, Ижевска, Барнаула и Волгоградской области. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на молочную продукцию на Среднем Урале выросли вопреки заявлению регионального министра АПК Анны Кузнецовой. По ее словам, цены на сливочное масло остановились и в дальнейшем ожидается вероятное снижение стоимости. Кроме этого, председатель комитета заксобрания по аграрной политике Михаил Копытов заявил, что дефицита сливочного масла в магазинах нет, а производители создают его специально, чтобы заработать. В свою очередь аграрии объясняли рост цен дефицитом молока-сырья, высоким спросом и удорожанием составляющих для производства продукции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям