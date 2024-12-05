05 декабря 2024

Антимонопольщики проверят «молочных королей» Свердловской области из-за цен на масло

Свердловские производители масла попали под проверку ФАС после жалоб на цены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
Проверку начали из-за жалоб граждан Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала антикартельную проверку производителей масла в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Предмет проверок — соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен», — следует из сообщения. Под проверку также попали компании из Москвы, Омска, Ижевска, Барнаула и Волгоградской области.

Ранее URA.RU рассказывало, что цены на молочную продукцию на Среднем Урале выросли вопреки заявлению регионального министра АПК Анны Кузнецовой. По ее словам, цены на сливочное масло остановились и в дальнейшем ожидается вероятное снижение стоимости. Кроме этого, председатель комитета заксобрания по аграрной политике Михаил Копытов заявил, что дефицита сливочного масла в магазинах нет, а производители создают его специально, чтобы заработать. В свою очередь аграрии объясняли рост цен дефицитом молока-сырья, высоким спросом и удорожанием составляющих для производства продукции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала антикартельную проверку производителей масла в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Предмет проверок — соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен», — следует из сообщения. Под проверку также попали компании из Москвы, Омска, Ижевска, Барнаула и Волгоградской области. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на молочную продукцию на Среднем Урале выросли вопреки заявлению регионального министра АПК Анны Кузнецовой. По ее словам, цены на сливочное масло остановились и в дальнейшем ожидается вероятное снижение стоимости. Кроме этого, председатель комитета заксобрания по аграрной политике Михаил Копытов заявил, что дефицита сливочного масла в магазинах нет, а производители создают его специально, чтобы заработать. В свою очередь аграрии объясняли рост цен дефицитом молока-сырья, высоким спросом и удорожанием составляющих для производства продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...