Антимонопольщики проверят «молочных королей» Свердловской области из-за цен на масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала антикартельную проверку производителей масла в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Предмет проверок — соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен», — следует из сообщения. Под проверку также попали компании из Москвы, Омска, Ижевска, Барнаула и Волгоградской области.
Ранее URA.RU рассказывало, что цены на молочную продукцию на Среднем Урале выросли вопреки заявлению регионального министра АПК Анны Кузнецовой. По ее словам, цены на сливочное масло остановились и в дальнейшем ожидается вероятное снижение стоимости. Кроме этого, председатель комитета заксобрания по аграрной политике Михаил Копытов заявил, что дефицита сливочного масла в магазинах нет, а производители создают его специально, чтобы заработать. В свою очередь аграрии объясняли рост цен дефицитом молока-сырья, высоким спросом и удорожанием составляющих для производства продукции.
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