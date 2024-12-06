Украина получит свыше 30 тысяч дальнобойных дронов DeepStrike

В 2025 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат свыше 30 тысяч дальнобойных беспилотников нового поколения DeepStrike, произведенных в Украине. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
«Наши защитники получат более 30 000 беспилотников Deep Strike в рамках Президентского плана устойчивости в 2025 году», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х. Там же отметили, что часть БЛПА для ВСУ профинансировали партнеры страны, что инвестировали в местную оборонную промышленность.
Дроны DeepStrike являются летательными аппаратами нового поколения. В Минобороны заявили, что они имеют возможность автономно действовать на больших расстояниях и обладают высокой точностью ударов по целям.
На данный момент основными поставщиками беспилотников для ВСУ являются Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция. Не так давно министр обороны Нидерландов Рубе Брекелманс заявил, что страна намерена поставить Киеву разведывательные беспилотники на сумму 42,6 миллиона евро.
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