Украина получит свыше 30 тысяч дальнобойных дронов DeepStrike

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ВСУ получит более 30 тысячи единиц БПЛА нового поколения DeepStrike, заявили в Минобороны Украины
ВСУ получит более 30 тысячи единиц БПЛА нового поколения DeepStrike, заявили в Минобороны Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В 2025 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат свыше 30 тысяч дальнобойных беспилотников нового поколения DeepStrike, произведенных в Украине. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Наши защитники получат более 30 000 беспилотников Deep Strike в рамках Президентского плана устойчивости в 2025 году», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х. Там же отметили, что часть БЛПА для ВСУ профинансировали партнеры страны, что инвестировали в местную оборонную промышленность.

Дроны DeepStrike являются летательными аппаратами нового поколения. В Минобороны заявили, что они имеют возможность автономно действовать на больших расстояниях и обладают высокой точностью ударов по целям.

На данный момент основными поставщиками беспилотников для ВСУ являются Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция. Не так давно министр обороны Нидерландов Рубе Брекелманс заявил, что страна намерена поставить Киеву разведывательные беспилотники на сумму 42,6 миллиона евро.

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В 2025 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат свыше 30 тысяч дальнобойных беспилотников нового поколения DeepStrike, произведенных в Украине. Об этом сообщило Министерство обороны страны. «Наши защитники получат более 30 000 беспилотников Deep Strike в рамках Президентского плана устойчивости в 2025 году», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х. Там же отметили, что часть БЛПА для ВСУ профинансировали партнеры страны, что инвестировали в местную оборонную промышленность. Дроны DeepStrike являются летательными аппаратами нового поколения. В Минобороны заявили, что они имеют возможность автономно действовать на больших расстояниях и обладают высокой точностью ударов по целям. На данный момент основными поставщиками беспилотников для ВСУ являются Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция. Не так давно министр обороны Нидерландов Рубе Брекелманс заявил, что страна намерена поставить Киеву разведывательные беспилотники на сумму 42,6 миллиона евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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