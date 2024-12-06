Ситуация в Курской области близится к развязке: что сейчас происходит в регионе

Ситуация в Курской области остается сложной, однако ожидается ее стабилизация в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным Министерства обороны, за последние сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, одну боевую машину пехоты, две бронированные боевые машины и пять автомобилей. Что происходит в Курской области на текущий момент — в материале URA.RU.
В Кремле пообещали скорую развязку ситуации в Курске
Ситуация в Курской области остается сложной, однако ожидается ее скорая развязка, заявил Песков в ходе общения с журналистами. По его словам, регион находится на пути к решению возникших проблем.
Песков объяснил, зачем Путин поменял губернатора Курской области
В Кремле объяснили, что ключевой задачей назначенного президентом РФ Владимиром Путиным на пост губернатора Курской области Александра Хинштейна будет руководство регионом в период кризиса. По словам Пескова, Хинштейн должен справиться с текущими вызовами и управлением кризисной ситуации в области.
Что будет с экс-губернатором Курской области после отставки
Перспективы карьеры бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова остаются неопределенными, и пока не предвидится никаких конкретных решений относительно его дальнейшего пути, заявил URA.RU президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков. По его словам, Смирнов может быть направлен в районы, находящиеся вблизи фронта или в другие регионы с тяжелой ситуацией.
Гращенков предположил, что Смирнов может присоединиться к команде бывшего губернатора региона Романа Старовойта, который ныне занимает пост министра транспорта. Эксперт не исключил возможности того, что бывший губернатор может занять должность в Министерстве транспорта или в другом учреждении.
Ход боевых действий на 6 декабря
Бойцы группировки «Север» ВС РФ продолжают вести боевые действия против ВСУ. Бои продолжаются в таких населенных пунктах, как Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное и Свердликово, передает Минобороны РФ.
За последние сутки ВСУ понесли потери в размере свыше 250 солдат. ВС РФ уничтожили одну боевую машину пехоты, две бронированные боевые машины и пять автомобилей.
Кроме того, прошедшей ночью экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ осуществил бомбардировку бронетехники и позиций украинских военных в приграничной зоне Курской области. Соответствующее видео публикует «Пятый канал». Воздушные удары по ряду объектов были нанесены с использованием авиабомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
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