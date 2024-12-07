Австрия предложила помощь в разрешении конфликта на Украине

Столица Австрии Вена готова выступить в качестве площадки для проведения будущих мирных переговоров по украинскому вопросу. Об этом рассказал австрийский канцлер Карл Нехаммер.
«Вена готова стать площадкой для будущих мирных переговоров по Украине», — заявил Нехаммер, его слова приводит ТАСС. Он сказал об этом после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже, отметив важность совместных усилий для достижения справедливого и устойчивого мира.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 декабря заявил, что предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине должны охватывать вопросы безопасности и прав человека. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что в настоящее время нет оснований для переговоров между Россией и Украиной, но Москва поддерживает посреднические инициативы других стран для организации диалога.
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