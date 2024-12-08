В аэропорту Кольцово почти на сутки задерживается рейс в ХМАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борт перенесли с 7 на 8 декабря (архивное фото)
Борт перенесли с 7 на 8 декабря (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово задержали на более чем 18 часов самолет до Белоярского (ХМАО) авиакомпании «Руслайн». Об этом информирует онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

«Рейс 7R-825 судна CRJ-100 должен был вылететь из Екатеринбурга 7 декабря в 13:45 и долететь до Белоярского в 15:15 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 8 декабря в 08:00 по времени Екатеринбурга.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании «Руслайн» за комментарием. Ответ ожидается.

Ранее в ноябре этот же рейс до Белоярского задерживали на сутки в Екатеринбурге. В «Руслайн» объяснили задержку регламентом работы аэропорта прибытия.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кольцово задержали на более чем 18 часов самолет до Белоярского (ХМАО) авиакомпании «Руслайн». Об этом информирует онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. «Рейс 7R-825 судна CRJ-100 должен был вылететь из Екатеринбурга 7 декабря в 13:45 и долететь до Белоярского в 15:15 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 8 декабря в 08:00 по времени Екатеринбурга. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании «Руслайн» за комментарием. Ответ ожидается. Ранее в ноябре этот же рейс до Белоярского задерживали на сутки в Екатеринбурге. В «Руслайн» объяснили задержку регламентом работы аэропорта прибытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...