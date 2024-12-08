В аэропорту Кольцово задержали на более чем 18 часов самолет до Белоярского (ХМАО) авиакомпании «Руслайн». Об этом информирует онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
«Рейс 7R-825 судна CRJ-100 должен был вылететь из Екатеринбурга 7 декабря в 13:45 и долететь до Белоярского в 15:15 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 8 декабря в 08:00 по времени Екатеринбурга.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании «Руслайн» за комментарием. Ответ ожидается.
Ранее в ноябре этот же рейс до Белоярского задерживали на сутки в Екатеринбурге. В «Руслайн» объяснили задержку регламентом работы аэропорта прибытия.
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