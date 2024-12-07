Стартовал сбор вопросов к прямой линии Путина

На сайте moskva-putinu.ru уже принимают вопросы от населения, которые должны прозвучать во время прямой линии с президентом России Владимиром Путины. В этом лично убедился корреспондент URA.RU.
«Чтобы задать вопрос президенту, нужно зарегистрироваться на официальном портале. Обращения принимаются как в текстовом формате, так и в формате видео. Свои вопросы также можно озвучить по телефону: 8-800-200-40-40», — пояснил корреспондент агентства.
Колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» разместился на базе штаб-квартиры Народного фронта. Среди принимающих звонки операторов — участники СВО, подметил телеканал 360. Прямая линия с российским лидером пройдет 19 декабря. В Кремле объяснили, что традиционную итоговую пресс-конференцию в этом году совместят с прямой линией, передает «Национальная служба новостей».
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