В Госдуме предупредили россиян о возможной доиндексации пенсий

С 2025 года россиянам могут проиндексировать страховые пенсии на 7,3% в случае, если уровень инфляции будет выше этого значения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Хочу напомнить, что с 1 января 2025 года страховая пенсия как неработающим, так и работающим пенсионерам будет повышена на 7,3 процента. Если инфляция у нас превысит [прогнозируемый] годовой уровень в 7,3 процента, правительство наделено соответствующими полномочиями по доиндексации пенсии», — заявила Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
Она подчеркнула, что такое решение правительство обязано будет принять до 1 февраля 2025 года. По словам депутата, увеличенные выплаты пенсионеры смогут получить уже после наступления нового года.
Президент РФ Владимир Путин 30 ноября подписал закон, согласно которому социальные пенсии с 1 апреля 2025 года вырастут на 14,75%, увеличившись с 13 475 до 15 456 рублей. В 2026 году индексация составит 4,5%, а в 2027 — 4%. Социальные пенсии предназначены для россиян с недостаточным трудовым стажем, передает ОТР.
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