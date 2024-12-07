07 декабря 2024
06 декабря 2024

В Тюмени ожидается облачная и морозная погода без осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха 8 декабря достигнет -16 градусов
Температура воздуха 8 декабря достигнет -16 градусов Фото:

В Тюмени 8 декабря прогнозируется облачная погода. Температура воздуха составит от -16 до -9 градусов. Осадков, при этом, не ожидается, сообщают синоптики Gismeteo.

«В Тюмени днем и ночью температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -16 до -9 градусов. Ожидается облачная погода без осадков», — написано на сайте.

Скорость ветра на протяжении суток будет составлять 2-5 метров в секунду. Влажность воздуха не превысит климатической нормы.

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В Тюмени 8 декабря прогнозируется облачная погода. Температура воздуха составит от -16 до -9 градусов. Осадков, при этом, не ожидается, сообщают синоптики Gismeteo. «В Тюмени днем и ночью температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -16 до -9 градусов. Ожидается облачная погода без осадков», — написано на сайте. Скорость ветра на протяжении суток будет составлять 2-5 метров в секунду. Влажность воздуха не превысит климатической нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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