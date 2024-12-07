В Тюмени ожидается облачная и морозная погода без осадков

Температура воздуха 8 декабря достигнет -16 градусов
В Тюмени 8 декабря прогнозируется облачная погода. Температура воздуха составит от -16 до -9 градусов. Осадков, при этом, не ожидается, сообщают синоптики Gismeteo.
«В Тюмени днем и ночью температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -16 до -9 градусов. Ожидается облачная погода без осадков», — написано на сайте.
Скорость ветра на протяжении суток будет составлять 2-5 метров в секунду. Влажность воздуха не превысит климатической нормы.
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