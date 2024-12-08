В МИД ответили, что будет с военными базами РФ в Сирии

МИД: военные базы РФ в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности

08 декабря 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Военные базы РФ в Сирии готовы отреагировать на ситуацию в любой момент Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Военные базы РФ в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом сообщили в МИД России. «Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности», — говорится в докладе, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет. В Сирии обострился конфликт правительственных войск и повстанцев. Террористы смогли захватить несколько населенных пунктов, а сирийская армия при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. Президент Сирии Башар Асад скрылся из страны. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные базы РФ в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом сообщили в МИД России. «Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности», — говорится в докладе, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет. В Сирии обострился конфликт правительственных войск и повстанцев. Террористы смогли захватить несколько населенных пунктов, а сирийская армия при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. Президент Сирии Башар Асад скрылся из страны. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.