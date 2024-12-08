В МИД ответили, что будет с военными базами РФ в Сирии

МИД: военные базы РФ в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности
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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, солдат, 201военная база
Военные базы РФ в Сирии готовы отреагировать на ситуацию в любой момент Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Военные базы РФ в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом сообщили в МИД России.

«Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности», — говорится в докладе, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет.

В Сирии обострился конфликт правительственных войск и повстанцев. Террористы смогли захватить несколько населенных пунктов, а сирийская армия при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. Президент Сирии Башар Асад скрылся из страны. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.

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Военные базы РФ в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом сообщили в МИД России. «Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности», — говорится в докладе, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет. В Сирии обострился конфликт правительственных войск и повстанцев. Террористы смогли захватить несколько населенных пунктов, а сирийская армия при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. Президент Сирии Башар Асад скрылся из страны. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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