В МИД ответили, что будет с военными базами РФ в Сирии

Военные базы РФ в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом сообщили в МИД России.
«Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности», — говорится в докладе, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет.
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и повстанцев. Террористы смогли захватить несколько населенных пунктов, а сирийская армия при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. Президент Сирии Башар Асад скрылся из страны. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Военные базы РФ в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. Об этом сообщили в МИД России. «Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности», — говорится в докладе, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. На данный момент серьезной угрозы безопасности российским военным базам в Сирии нет. В Сирии обострился конфликт правительственных войск и повстанцев. Террористы смогли захватить несколько населенных пунктов, а сирийская армия при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. Президент Сирии Башар Асад скрылся из страны. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.