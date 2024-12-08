Роспотребнадзор Ямала назвал виновных в отравлении свердловских детей

Группа детей из Свердловской области, которые отравились в Тарко-Сале (ЯНАО), проживала в гостинице, куда поставляет питание индивидуальный предприниматель. В ходе проверки окружного управления Роспотребнадзора выявлено, что один из работников кухни был заражен кишечной инфекцией и стал источником болезни для команды спортсменов.
«Группа проживала в гостинице, питание осуществлял ИП Файзулоев З.З. В ходе обследования пищеблока были выявлены нарушения санитарного законодательства. Составлен протокол о временном запрете деятельности. Обследован персонал пищеблока, по результатам которого РНК норовируса обнаружена у повара», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети vk.com.
Заражение произошло в результате употребления в пищу инфицированных заболевшим работником кухни блюд. Далее инфекция распространилась при непосредственном контакте между детьми. В настоящее время проведены дезинфекционные мероприятия. Составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия. Уточняется, что было госпитализировано 27 человек, из них 24 — дети. Все жаловались на боль в животе, тошноту, рвоту, жидкий стул и высокую температуру.
Массовое отравление детей из Свердловской области произошло 7 декабря во время соревнований по конькобежному спорту. Власти Пуровского района ЯНАО сообщили URA.RU, что причиной заболевания стала норовирусная инфекция, но, по всей видимости, она была привозная, так как жалоб от других команд не поступало. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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