РФ выступает за переговоры по Сирии под эгидой ООН

Москва настаивает на необходимости возобновления переговоров по урегулированию сирийского конфликта под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил источник в Кремле.
«Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН», — пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров. Они, по мнению источника, пойдут на благо сирийского народа и укрепление двусторонних связей между Россией и Сирией.
Как URA.RU писало ранее, в Сирии с новой силой разгорелся конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Президент страны Башар Асад заявил о своем уходе с поста. Он покинул территорию Сирии и вместе с членами своей семьи прибыл в Москву, сообщает RT.
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