РФ выступает за переговоры по Сирии под эгидой ООН

08 декабря 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

В Москве считают, что конфликт в Сирии должен быть урегулирован путем политических решений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Москва настаивает на необходимости возобновления переговоров по урегулированию сирийского конфликта под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил источник в Кремле. «Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров. Они, по мнению источника, пойдут на благо сирийского народа и укрепление двусторонних связей между Россией и Сирией. Как URA.RU писало ранее, в Сирии с новой силой разгорелся конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Президент страны Башар Асад заявил о своем уходе с поста. Он покинул территорию Сирии и вместе с членами своей семьи прибыл в Москву, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва настаивает на необходимости возобновления переговоров по урегулированию сирийского конфликта под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил источник в Кремле. «Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров. Они, по мнению источника, пойдут на благо сирийского народа и укрепление двусторонних связей между Россией и Сирией. Как URA.RU писало ранее, в Сирии с новой силой разгорелся конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Президент страны Башар Асад заявил о своем уходе с поста. Он покинул территорию Сирии и вместе с членами своей семьи прибыл в Москву, сообщает RT.