08 декабря 2024

РФ выступает за переговоры по Сирии под эгидой ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
В Москве считают, что конфликт в Сирии должен быть урегулирован путем политических решений Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Москва настаивает на необходимости возобновления переговоров по урегулированию сирийского конфликта под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил источник в Кремле.

«Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН», — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров. Они, по мнению источника, пойдут на благо сирийского народа и укрепление двусторонних связей между Россией и Сирией.

Как URA.RU писало ранее, в Сирии с новой силой разгорелся конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Президент страны Башар Асад заявил о своем уходе с поста. Он покинул территорию Сирии и вместе с членами своей семьи прибыл в Москву, сообщает RT.

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Москва настаивает на необходимости возобновления переговоров по урегулированию сирийского конфликта под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил источник в Кремле. «Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров. Они, по мнению источника, пойдут на благо сирийского народа и укрепление двусторонних связей между Россией и Сирией. Как URA.RU писало ранее, в Сирии с новой силой разгорелся конфликт между правительственными войсками САР и боевиками. Президент страны Башар Асад заявил о своем уходе с поста. Он покинул территорию Сирии и вместе с членами своей семьи прибыл в Москву, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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