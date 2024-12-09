Полпред Жога дал установки федералам перед Новым годом

09 декабря 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Артем Жога провел совещание с главными федеральными инспекторами Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель президента РФ Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, в ходе которого поручил усилить профилактическую работу с жителями перед новогодними праздниками ради безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «В преддверии новогодних каникул необходимо усилить профилактическую работу с жителями. Выйти с беседами в школы, рассказать о безопасном использовании пиротехники, электро- и отопительных приборов. Напомнить правила нахождения на морозе, поведения в местах скопления людей — по-максимуму предусмотреть все негативные ситуации, которые могут возникнуть», — сказал Жога. Дополнительно полпред поручил региональным властям тщательно пересмотреть свои планы по обеспечению уральцев отоплением и электричеством. Рекомендовано также активизировать межведомственное сотрудничество и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Ранее Жога поручил силовым структурам и главам регионов обеспечить безопасность в новогодние праздники из-за угрозы терактов на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. По его словам, в праздники в местах массового пребывания людей должно быть достаточно силовиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, в ходе которого поручил усилить профилактическую работу с жителями перед новогодними праздниками ради безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «В преддверии новогодних каникул необходимо усилить профилактическую работу с жителями. Выйти с беседами в школы, рассказать о безопасном использовании пиротехники, электро- и отопительных приборов. Напомнить правила нахождения на морозе, поведения в местах скопления людей — по-максимуму предусмотреть все негативные ситуации, которые могут возникнуть», — сказал Жога. Дополнительно полпред поручил региональным властям тщательно пересмотреть свои планы по обеспечению уральцев отоплением и электричеством. Рекомендовано также активизировать межведомственное сотрудничество и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Ранее Жога поручил силовым структурам и главам регионов обеспечить безопасность в новогодние праздники из-за угрозы терактов на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. По его словам, в праздники в местах массового пребывания людей должно быть достаточно силовиков.