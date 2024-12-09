Омбудсмен: Москва ведет переговоры с Киевом по пропавшим жителям Курской области

Удалось установить судьбу ряда без вести пропавших жителей Курской области, сейчас ведутся переговоры с Украиной об их возвращении через Белоруссию в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Я нахожусь в диалоге с украинской стороной», — добавила Москалькова РИА «Новости». Также в данном процессе, по словам федерального омбудсмена, активно участвуют администрация президента, спецслужбы и военные.
Уполномоченный по правам человека в РФ также отметила, что у России уже имеются данные по ряду пропавших жителей. Большинство из них, по ее словам, следует искать в Суджанском районе. «Смогли установить судьбу еще ряда [жителей Курской области] <...> известны их фамилии, известны адреса их родственников. Мы сейчас работаем в этом направлении вместе и с Международным Комитетом Красного Креста, и с российским, вместе с нашими военными и вместе с украинской стороной», — заявила Москалькова.
С начала августа текущего года в Курской области Российским Красным Крестом (РКК) было зафиксировано более шести тысяч обращений на поиск пропавших без вести лицах. По словам председателя РКК Павла Савчука, удалось установить местонахождение или судьбу 1 253 из них. Поисковые операции для определения местоположения остальных почти пяти тысяч человек продолжаются.
Уже более 50 тысяч человек из 160 тысяч временно переселенных жителей Курской области вернулись в свои дома. Это касается тех территорий, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.