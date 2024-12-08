Челябинский суд оставил в СИЗО до женского дня замначальника отдела Центра «Э»

Задержанного за взятку замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области Александра Калитюка оставили в СИЗО до 8 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«По ходатайству следователя суд продлил обвиняемому срок заключения под стражей еще на три месяца. То есть до 8 марта 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Калитюк был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Операция по задержанию сопровождалась погоней и стрельбой. В результате высокопоставленного полицейского арестовали.
«Эшника» обвинили в посредничестве при передаче взяток. Предварительно, он выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора.
СМИ связали его с компанией «Южуралспецмонтажстрой», которая строила ЖК «Алое поле». Якобы жена Калитюка, имея родственные связи с застройщиком, получила в элитном комплексе недвижимость, а значит могла попросить мужа помочь с решением о введении объекта в эксплуатацию. Застройщик же не нашел связи между объектом и VIP-полицейским. Там заявили, что все свои проблемы и вопросы решают исключительно в правовом поле, не прибегая к незаконным методам.
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