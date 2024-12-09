Как задать вопрос Путину на «Прямую линию»

На «Прямую линию» Путина поступило уже несколько десятков тысяч вопросов
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Выступление Владимира Путина на форуме Мы вместе. Москва, путин владимир
Задать вопрос Владимиру Путину можно через мобильное приложение, СМС или сайт Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину поступило несколько десятков тысяч вопросов в преддверии «Прямой линии», которая пройдет 19 декабря. Среди самых популярных тем: ЖКХ, пенсии, спецоперация. О том, как задать вопрос главе России — в материале URA.RU.

Несколько десятков тысяч вопросов

Вопросы начали принимать 8 декабря. И их уже накопилось десятки тысяч. Звонки в колл-центр поступают с интервалом в 10-20 секунд.

Сама «Прямая линия» состоится 19 декабря. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы, сообщили в официальном telegram-канале Кремля.

Как задать вопрос

Есть несколько способов задать Путину вопрос:

  • позвонить в бесплатный круглосуточный колл-центр по номеру 8−800−200−40−40;
  • отправить заявку на короткий вопрос с помощью СМС на номер 0-40-40, прием ведется круглосуточно;
  • зайти на сайт программы moskva-putinu.ru;
  • через специальное мобильное приложение;
  • текстовые и видеовопросы можно отправить через соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Каких ответов ждут от Путина

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Президенту РФ Владимиру Путину поступило несколько десятков тысяч вопросов в преддверии «Прямой линии», которая пройдет 19 декабря. Среди самых популярных тем: ЖКХ, пенсии, спецоперация. О том, как задать вопрос главе России — в материале URA.RU. Вопросы начали принимать 8 декабря. И их уже накопилось десятки тысяч. Звонки в колл-центр поступают с интервалом в 10-20 секунд. Сама «Прямая линия» состоится 19 декабря. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы, сообщили в официальном telegram-канале Кремля. Есть несколько способов задать Путину вопрос: Россияне спросят президента РФ о том, что будет с ценами в магазинах, смогут ли они купить квартиры в кредит по льготным ставкам, и как долго будет идти СВО. Много вопросов главе государства будет касаться проблем на местах В прошлом году было обработано более трех миллионов обращений. В этом году к работе колл-центра впервые привлекли студентов факультетов журналистики из новых регионов, ветеранов СВО и искусственный интеллект — GigaChat.
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