Как задать вопрос Путину на «Прямую линию»

Президенту РФ Владимиру Путину поступило несколько десятков тысяч вопросов в преддверии «Прямой линии», которая пройдет 19 декабря. Среди самых популярных тем: ЖКХ, пенсии, спецоперация. О том, как задать вопрос главе России — в материале URA.RU.
Несколько десятков тысяч вопросов
Вопросы начали принимать 8 декабря. И их уже накопилось десятки тысяч. Звонки в колл-центр поступают с интервалом в 10-20 секунд.
Сама «Прямая линия» состоится 19 декабря. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы, сообщили в официальном
Как задать вопрос
Есть несколько способов задать Путину вопрос:
- позвонить в бесплатный круглосуточный колл-центр по номеру 8−800−200−40−40;
- отправить заявку на короткий вопрос с помощью СМС на номер 0-40-40, прием ведется круглосуточно;
- зайти на сайт программы moskva-putinu.ru;
- через специальное мобильное приложение;
- текстовые и видеовопросы можно отправить через соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Каких ответов ждут от Путина
Россияне спросят президента РФ о том, что будет с ценами в магазинах, смогут ли они купить квартиры в кредит по льготным ставкам, и как долго будет идти СВО. Много вопросов главе государства будет касаться проблем на местах
В прошлом году было обработано более трех миллионов обращений. В этом году к работе колл-центра впервые привлекли студентов факультетов журналистики из новых регионов, ветеранов СВО и искусственный интеллект — GigaChat.
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