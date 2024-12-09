Как задать вопрос Путину на «Прямую линию»

На «Прямую линию» Путина поступило уже несколько десятков тысяч вопросов

09 декабря 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Задать вопрос Владимиру Путину можно через мобильное приложение, СМС или сайт Фото: Роман Наумов © URA.RU Президенту РФ Владимиру Путину поступило несколько десятков тысяч вопросов в преддверии «Прямой линии», которая пройдет 19 декабря. Среди самых популярных тем: ЖКХ, пенсии, спецоперация. О том, как задать вопрос главе России — в материале URA.RU. Несколько десятков тысяч вопросов Вопросы начали принимать 8 декабря. И их уже накопилось десятки тысяч. Звонки в колл-центр поступают с интервалом в 10-20 секунд. Сама «Прямая линия» состоится 19 декабря. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы, сообщили в официальном telegram -канале Кремля. Как задать вопрос Есть несколько способов задать Путину вопрос: позвонить в бесплатный круглосуточный колл-центр по номеру 8−800−200−40−40;

отправить заявку на короткий вопрос с помощью СМС на номер 0-40-40, прием ведется круглосуточно;

зайти на сайт программы moskva-putinu.ru;

через специальное мобильное приложение;

текстовые и видеовопросы можно отправить через соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Каких ответов ждут от Путина Статья по теме Россияне спросят Путина о росте цен и ядерном оружии Россияне спросят президента РФ о том, что будет с ценами в магазинах, смогут ли они купить квартиры в кредит по льготным ставкам, и как долго будет идти СВО. Много вопросов главе государства будет касаться проблем на местах В прошлом году было обработано более трех миллионов обращений. В этом году к работе колл-центра впервые привлекли студентов факультетов журналистики из новых регионов, ветеранов СВО и искусственный интеллект — GigaChat. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту РФ Владимиру Путину поступило несколько десятков тысяч вопросов в преддверии «Прямой линии», которая пройдет 19 декабря. Среди самых популярных тем: ЖКХ, пенсии, спецоперация. О том, как задать вопрос главе России — в материале URA.RU. Вопросы начали принимать 8 декабря. И их уже накопилось десятки тысяч. Звонки в колл-центр поступают с интервалом в 10-20 секунд. Сама «Прямая линия» состоится 19 декабря. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания программы, сообщили в официальном telegram-канале Кремля. Есть несколько способов задать Путину вопрос: Россияне спросят президента РФ о том, что будет с ценами в магазинах, смогут ли они купить квартиры в кредит по льготным ставкам, и как долго будет идти СВО. Много вопросов главе государства будет касаться проблем на местах В прошлом году было обработано более трех миллионов обращений. В этом году к работе колл-центра впервые привлекли студентов факультетов журналистики из новых регионов, ветеранов СВО и искусственный интеллект — GigaChat.