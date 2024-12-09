В элитном лицее Екатеринбурга новый скандал: родители обратились к Путину

Родители учеников лицея №110 в Екатеринбурге просят ввести выборы директора

09 декабря 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Родители учеников лицея №110 в Екатеринбурге хотят, чтобы их мнение учитывалось при выборе директора Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В элитном лицее Екатеринбурга бунтуют ученики и родители Родители учеников лицея №110 Екатеринбурга (один из трех ресурсных центров для одаренных детей) направили обращение президенту Владимиру Путину с просьбой о создании механизма выборов директоров общеобразовательных учреждений. Его составили на фоне недовольства работой нового руководителя — Игоря Сметанина, который полгода назад со скандалом сменил предшественницу Ирину Виноградову. Подробности очередного противостояния URA.RU рассказала одна из мам. «Сложилась парадоксальная ситуация, когда учебное заведение с прекрасными показателями, педагогический коллектив, учащиеся, родители и непосредственно заслуженный директор желают продолжить совместную работу, а чиновник из департамента образования против и единолично принимает решение. В данном случае считаем, что налицо злоупотребление чиновником своими полномочиями», — говорится в тексте обращения, копия которого есть в распоряжении агентства. Речь идет об экс-директоре Виноградовой, которая работала в учреждении с 1980-х. Родители требуют создать механизм нормативного регулирования участия лицеистов, родителей и учителей в процедуре назначения директоров школ и лицеев. По словам одной из мам, сейчас в учреждении напряженная обстановка: проходят проверки, а учителя и родители имеют вопросы к работе Сметанина. Она отметила, что многие родители в чатах поддержали подачу обращения Путину. «Судить еще очень рано, конечно. Но уже довольно много есть вопросов [к работе нового директора]. <…> Такой турбулентности, которая сейчас происходит в рабочем коллективе, никогда не было», — добавила она. Контракт Виноградовой закончился 24 мая, мэрия не стала с ней продлевать трудовой договор. А через три дня к обязанностям директора приступил Сметанин. Возмущенные родители учеников направили обращение в адрес губернатора Евгения Куйвашева с просьбой не увольнять предыдущего руководителя. По одной из версий, именно Виноградова подговорила родителей поддержать ее и выступить против назначения Сметанина. С тех пор в лицее сложилась конфликтная ситуация. Родительский комитет был недоволен реформами нового руководителя учебного заведения. Тогда Сметанин даже отправил видеообращение коллективу и родителям, в котором призвал к диалогу и заявил, что лицейские традиции, заложенные Виноградовой, сохранит. В конце мая родители подали в министерство общественной безопасности два заявления, чтобы провести митинг — против отставки Виноградовой. Позже их пригласили на встречу с руководителем департамента образования Октябрьского района Еленой Кириченко. Подробнее — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители учеников лицея №110 Екатеринбурга (один из трех ресурсных центров для одаренных детей) направили обращение президенту Владимиру Путину с просьбой о создании механизма выборов директоров общеобразовательных учреждений. Его составили на фоне недовольства работой нового руководителя — Игоря Сметанина, который полгода назад со скандалом сменил предшественницу Ирину Виноградову. Подробности очередного противостояния URA.RU рассказала одна из мам. «Сложилась парадоксальная ситуация, когда учебное заведение с прекрасными показателями, педагогический коллектив, учащиеся, родители и непосредственно заслуженный директор желают продолжить совместную работу, а чиновник из департамента образования против и единолично принимает решение. В данном случае считаем, что налицо злоупотребление чиновником своими полномочиями», — говорится в тексте обращения, копия которого есть в распоряжении агентства. Речь идет об экс-директоре Виноградовой, которая работала в учреждении с 1980-х. Родители требуют создать механизм нормативного регулирования участия лицеистов, родителей и учителей в процедуре назначения директоров школ и лицеев. По словам одной из мам, сейчас в учреждении напряженная обстановка: проходят проверки, а учителя и родители имеют вопросы к работе Сметанина. Она отметила, что многие родители в чатах поддержали подачу обращения Путину. «Судить еще очень рано, конечно. Но уже довольно много есть вопросов [к работе нового директора]. <…> Такой турбулентности, которая сейчас происходит в рабочем коллективе, никогда не было», — добавила она. Контракт Виноградовой закончился 24 мая, мэрия не стала с ней продлевать трудовой договор. А через три дня к обязанностям директора приступил Сметанин. Возмущенные родители учеников направили обращение в адрес губернатора Евгения Куйвашева с просьбой не увольнять предыдущего руководителя. По одной из версий, именно Виноградова подговорила родителей поддержать ее и выступить против назначения Сметанина. С тех пор в лицее сложилась конфликтная ситуация. Родительский комитет был недоволен реформами нового руководителя учебного заведения. Тогда Сметанин даже отправил видеообращение коллективу и родителям, в котором призвал к диалогу и заявил, что лицейские традиции, заложенные Виноградовой, сохранит. В конце мая родители подали в министерство общественной безопасности два заявления, чтобы провести митинг — против отставки Виноградовой. Позже их пригласили на встречу с руководителем департамента образования Октябрьского района Еленой Кириченко. Подробнее — в отдельном сюжете URA.RU.