Путин усилит ОДКБ для противостояния НАТО

Президент России Владимир Путин делает из ОДКБ силу, способную противостоять НАТО. На встрече с председателями парламентов государств-членов ОДКБ российский лидер дал целый ряд установок по формированию единого законодательства военного объединения. Как объяснил URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, переформатирование организации позволит Москве и ее союзникам укрепить свои позиции в борьбе с Западом.
«Знаю, что вы успешно провели очередное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ), обсудили важные вопросы, касающиеся законодательного обеспечения взаимодействия государств-членов организации в сфере обороны, военного строительства, кризисного реагирования, борьбы с терроризмом, с наркотрафиком, с оргпреступностью», — сказал Путин во вступительном слове.
На встрече со спикерами парламентов стран ОДКБ российский лидер обозначил целый набор конкретных пунктов взаимной работы. Это и информационная безопасность, и сотрудничество в рамках спецслужб, вопрос миграции, военно-техническое и военно-экономическое сотрудничество, регулирование сети «Интернет», совместное противодействие военно-биологическим угрозам и другие аспекты взаимодействия.
Отдельное внимание Путин уделил приближению знаменательной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Россия ждет лидеров стран ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года и приглашает воинские расчеты этих государств для участия в параде, отметил глава государства.
«Сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки. Мы твердо привержены задаче укрепления организации, повышения ее авторитета в обеспечении мира и стабильности на всем обширном евразийском пространстве», — резюмировал российский лидер.
Путин на этой встрече предложил партнерам по ОДКБ создать реальный оборонный союз, считает Евгений Семибратов. «Смысл установок президента о синхронизации военного законодательства, решении вопросов миграции, об углублении военно-экономического сотрудничества заключается в том, что есть идея поднять уровень ОДКБ с региональной военно-политической организации до уровня блока, который по своим целям и задачам будет сопоставим с Североатлантическим альянсом», — пояснил политолог.
По его словам, обозначенные Путиным направления синхронизированы сейчас лишь в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Именно в Минске первыми из наших союзников «раскусили» важность сближения в военном плане из-за стремительно меняющейся ситуации в мире, добавил собеседник URA.RU.
«Поднимая этот вопрос на уровне ОДКБ, Путин предлагает союзникам создать единую военно-политическую единицу, которая будет представлять собой очень серьезную силу на международной арене в условиях перестраивающегося мирового порядка. Это позволит не только России значительно укрепить свои позиции, но и также нашим союзникам максимально эффективно воспользоваться историей с геополитическими изменениями и занять наиболее выгодное положение в быстро меняющемся мире», — пояснил Семибратов.
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